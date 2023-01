Le directeur de la CIA a effectué un voyage secret à Kiev avant le conflit ukrainien – médias

Bill Burns aurait averti le président ukrainien Vladimir Zelensky qu’il pourrait être assassiné

Le chef de la CIA, Bill Burns, aurait effectué une visite secrète en Ukraine en janvier 2022, un mois avant le début de l’offensive russe contre Kiev, et aurait déclaré au président Vladimir Zelensky que Moscou complotait pour l’assassiner.

La rencontre clandestine entre Burns et Zelensky a été révélée dans un livre à paraître prochainement de l’auteur Chris Whipple sur la présidence de Joe Biden, a rapporté lundi Business Insider. Le voyage a eu lieu à un moment où le président ukrainien a publiquement rejeté les affirmations américaines selon lesquelles la Russie était sur le point d’attaquer Kiev et a fait valoir que les avertissements créaient “panique.”

« Burns était venu lui donner un test de réalité », Whipple a écrit dans son livre, “Le combat de sa vie : dans la Maison Blanche de Joe Biden”. Biden avait chargé le directeur de la CIA de “Partager des détails précis sur les complots russes.”

Alors que Zelensky avait été réticent à croire les évaluations des services de renseignement américains sur une probable offensive russe, il a été immédiatement « dégrisé » et “décontenancé” par l’affirmation qu’il pourrait être personnellement visé. Il s’est avéré que l’allégation d’assassinat était apparemment fausse, dans la mesure où il n’y a eu aucune tentative russe confirmée de tuer Zelensky. Les forces russes ont vraisemblablement eu de nombreuses occasions de tirer sur le dirigeant ukrainien, d’autant plus qu’il s’aventurait de plus en plus à sortir de sa cachette, visitant des endroits tels que Bucha et la ville de première ligne de Bakhmut.

Whipple a affirmé que les renseignements américains étaient si détaillés qu’ils ont aidé les forces de sécurité ukrainiennes à déjouer deux tentatives russes d’assassinat de Zelensky. L’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a démenti les informations des médias en avril selon lesquelles Moscou voulait la mort du président ukrainien, ajoutant que le changement de régime ne faisait pas partie des objectifs de l’opération militaire russe.

La CIA a également fourni à Zelensky des détails sur les plans de l’offensive militaire russe, selon le livre de Whipple. L’auteur n’a pas identifié ses sources, affirmant que ses entretiens ont été réalisés sous couvert d’anonymat.

Alors que l’administration de Biden a tenté de s’attribuer le mérite de ses avertissements concernant le conflit, les agences de renseignement américaines n’ont pas été tout à fait précises dans leurs évaluations de l’Ukraine. Par exemple, ils auraient dit à la Maison Blanche que la Russie submergerait et vaincrait les forces ukrainiennes en quelques jours. Le plan de la CIA était de soutenir une insurrection contre les occupants russes.

