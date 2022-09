Le directeur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, se souvient de Sushant Singh Rajput et publie une photo inédite avec l’acteur décédé

Jeudi, le directeur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a profité de son compte Twitter pour partager une photo inédite avec le regretté acteur Sushant Singh Rajput. Dans son tweet, Vivek a rappelé l’époque où Sushant et lui discutaient de la vie, parlaient du cosmos, de la particule de Dieu, du Paani du cinéaste Shekhar Kapur et des luttes de la classe moyenne. Vivek a qualifié Sushant et lui-même de “personne d’une petite ville à Bollywood”. “En souvenir de #SushantSinghRajput. Je suis exactement au même endroit où nous avons passé de nombreuses soirées à parler de la vie, du cosmos, de la particule de Dieu, du #Paani de @shekharkapur et des luttes d’une classe moyenne, habitant d’une petite ville de Bollywood”, a lu le tweet de Vivek Agnihotri.

Sur la photo en noir et blanc invisible, feu Sushant Singh Rajput est vu en train de sourire pour la capture alors que Vivek cliquait joyeusement sur le selfie.

Découvrez le tweet ci-dessous :

Se souvenir #SushantSinghRajput. Suis exactement au même endroit où nous avons passé de nombreuses soirées à parler de la vie, du cosmos, de la particule de Dieu, @shekharkapurc’est #Paani et les luttes d’une classe moyenne, une petite ville de Bollywood. pic.twitter.com/uZYhbozprx— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 8 septembre 2022

Récemment, Vivek avait partagé une photo avec l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan en s’adressant à la star de Bhool Bhulaiyaa 2 et à lui-même en tant que “deux petites villes, de la classe moyenne, des étrangers de Gwalior qui l’ont fait à leurs propres conditions”. Appréciant Kartik – l’acteur, Vivek a ajouté dans la légende : “Si vous êtes un jeune Indien, laissez-vous inspirer par un @kartikaaryan terre-à-terre, enraciné et exceptionnellement talentueux.”

Découvrez la photo ci-dessous:





Le réalisateur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, a fait les manchettes ces derniers temps, grâce à son dernier réalisateur qui s’est avéré être un succès retentissant. Cependant, récemment, une vieille vidéo de Vivek Agnihotri a suscité une polémique en ligne. Dans une vieille vidéo, on voit le réalisateur de The Kashmir Files parler de manger du bœuf. L’ancien clip vidéo de Vivek a refait surface à un moment où la star de Brahmastra, Ranbir Kapoor, a été confrontée à un contrecoup sur les réseaux sociaux pour son interview vieille de dix ans dans laquelle on l’entend parler de son amour pour le bœuf.

Cependant, au milieu de sa vieille vidéo de boeuf virale, le réalisateur de The Kashmir Files s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler de son style de vie minimaliste et satvik, qu’il pratique maintenant. Partageant des photos de la nourriture minimaliste qu’il consomme, Vivek Agnihotri a écrit sur Twitter : “Depuis que j’ai adopté un style de vie minimaliste et satvique, non seulement j’ai trouvé une énergie immense, mais cela a changé ma vision de la vie. Cela m’a donné une nouvelle perspective envers la nature. , mon corps et mon esprit. Qui a dit qu’une simple nourriture végétarienne ne pouvait pas être un repas à plusieurs plats ? »

Sur le plan du travail, Vivek Agnihotri travaille ensuite sur The Delhi Files dont la sortie est prévue en 2024.