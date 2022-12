Le directeur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, massivement trollé pour avoir fait une promenade matinale avec la sécurité du Y

Le directeur de Kashmir Files, Vivek Agnihotri, fait actuellement l’objet de nombreuses critiques depuis qu’il a partagé la vidéo de la marche avec la sécurité du Y alors qu’elle sortait de la ville. Le cinéaste s’est rendu sur Twitter et a partagé la vidéo avec la légende suivante : “Le prix à payer pour montrer le génocide des hindous au Cachemire. Dans un pays à majorité hindoue. La liberté d’expression, ha !”. Un utilisateur a commenté : ” C’est choquant de voir à quel point l’argent des contribuables est gaspillé pour la sécurité d’as **** ag anti-nationaux comme vous.”. Un autre utilisateur a critiqué le cinéaste et l’aide, “L’argent des contribuables est utilisé ici pour lutter contre le terrorisme religieux. Si cela s’arrête, je peux aussi vivre librement. #Cachemire.”

Regardez la vidéo de Vivek Agnihotri sortant dans une sécurité Y

Le prix à payer pour montrer le génocide des hindous au Cachemire. Dans un pays à majorité hindoue. La liberté d’expression, ha ! #ImprisonedInOwnCountry #Fatwa pic.twitter.com/9AZUdbTyca Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 23 décembre 2022

Alors que Vivek, connu pour son franc-parler, l’a rendu à tous les trolleurs et leur a montré où va l’argent des impôts. Il a partagé les photos de nos forces armées et a écrit : « L’argent des contribuables est utilisé ici pour combattre le terrorisme religieux. Si cela s’arrête, je peux aussi vivre librement ».

L’argent des contribuables est utilisé ici pour lutter contre le terrorisme religieux. Si cela s’arrête, je peux aussi vivre librement. #Cachemire https://t.co/crBcPhJdnY pic.twitter.com/LSHXq53DAu Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) 24 décembre 2022

Vivek est devenu un nom familier après la sortie de The Kashmir Files qui a battu tous les records au box-office en dernier. le film mettait en vedette Anupam Kher dans le rôle principal qui prétend avoir joué le biopic de son père Pushkar Nath dans le film et lui a rendu hommage. Le film était basé sur le génocide des pandits du Cachemire et a attiré beaucoup d’amour et d’appréciation, alors que récemment, il a été qualifié de film de propagande et les réalisateurs ont dénoncé Nadav Lapid, membre du jury de l’IFFI.