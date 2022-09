Le directeur de “Jurassic World: Dominion” dit qu'”il n’aurait probablement dû y avoir qu’un seul” Jurassic Park “

Il y a eu six films “Jurassic Park” sortis à ce jour, dont une trilogie de films réalisés par Steven Spielberg et la trilogie de films “Jurassic World”, dont deux sont réalisés par Colin Trevorrow et un réalisé par JA Bayona.

Lors d’une récente interview, Trevorrow a révélé certaines de ses réflexions sur la franchise “Jurassic Park” en pleine croissance et a partagé qu’il pensait qu’aucune des suites n’aurait jamais dû être faite.

Les trois films originaux de la franchise, « Jurassic Park » (1993), « The Lost World : Jurassic Park » (1997) et « Jurassic Park III » (2001) mettent en vedette Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill dans les rôles principaux,

Les films les plus récents, « Jurassic World » (2015) et « Jurassic World : Fallen Kingdom » (2018) mettent en vedette une nouvelle distribution dirigée par Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Le plus récent ajout à la franchise, “Jurassic World Dominion” (2022) réunit les deux acteurs.

CHRIS PRATT « A BEAUCOUP SACRIFIÉ » POUR FILMER LA FRANCHISE DE FILM « JURASSIC WORLD »

Lors d’un récent entretien avec Empire, Trevorrow a expliqué qu’il “aurait probablement dû n’y avoir qu’un seul” Jurassic Park “.

“J’ai spécifiquement fait quelque chose de différent des autres films afin de changer l’ADN de la franchise”, a déclaré Trevorrow au point de vente. “Les cinq films précédents sont des intrigues sur les dinosaures. Celui-ci est une histoire de personnages dans un monde dans lequel ils coexistent avec des dinosaures. Pour que la franchise puisse aller de l’avant – parce qu’elle est par nature infranchissable, il n’aurait probablement dû y en avoir qu’un seul ‘ Jurassic Park”, mais si nous allons le faire, comment puis-je leur permettre de raconter des histoires dans un monde dans lequel les dinosaures existent, par opposition à, voici une autre raison pour laquelle nous allons sur une île ?”

Même si la franchise vaut plusieurs milliards de dollars, les films n’ont pas reçu les meilleures critiques de la part des critiques. Trevorrow a également partagé qu’il ne savait pas que “Jurassic World Dominion” serait commercialisé comme dernier film de la franchise.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

“Je n’ai jamais su que c’était la fin de la franchise jusqu’à ce que je voie le marketing”, a-t-il déclaré. “Ces types sont brillants dans ce qu’ils font, mais pour moi, je pense que cela aurait été plus clair s’ils avaient dit : “La fin d’une époque”, plutôt que tout cela. Parce que, quelle que soit l’approche cynique, bien sûr ils voudront gagner plus d’argent, et c’est ce dont parlait “Jurassic World”, un nouveau fan de dinosaures naît chaque jour. Les enfants méritent ces films, et les jeunes cinéastes grandissent avec ces histoires, un peu comme “Peter Pan”. et “Le Magicien d’Oz” et les mondes dans lesquels nous revenons constamment.”

Trevorrow a souligné qu’il y avait beaucoup de nouveaux visages dans le dernier film, ce qui ouvre de nombreuses opportunités pour l’avenir de la franchise et a partagé qu'”il y a plus à venir”.