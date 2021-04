Le manager de Joseph Parker, David Higgins, a livré une évaluation cinglante de l’adversaire Derek Chisora, suggérant que le poids lourd britannique se dirige vers le « désastre » et la « retraite ».

Le choc de Chisora ​​avec Parker est à neuf jours le 1er mai en direct sur Sky Sports Box Office, sur un projet de loi à succès qui comprend également le combat pour le titre poids léger incontesté de Katie Taylor avec Natasha Jonas et le retour de Chris Eubank Jr.

Le promoteur Eddie Hearn a informé Parker qu’il était à une victoire de la prétention au titre mondial, et Higgins pense que Chisora ​​pourrait être obligé de considérer son avenir dans le sport après une défaite écrasante.

Clients Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Image:

Parker est prêt à produire un KO explosif, dit Higgins



















0:55



Chisora ​​ravive sa rivalité des poids lourds avec Parker le 1er mai



« Son jour, il [Chisora] peut se présenter et assommer quelqu’un, comme il l’a fait contre Carlos Takam et nous devons donc toujours nous méfier de cela », a déclaré Higgins au Podcast Ringside Toe 2 Toe.

« Mais à condition que Joseph Parker ne fasse pas une erreur stupide et exécute son plan de match, alors je le vois retirer Derek Chisora.

«Je ne suis pas sûr de ce que fait David Haye, en plus de gérer Chisora, et donc parce que j’aime ce type, je pourrais lui proposer un emploi chez Duco Events.

« David Haye est le bienvenu pour venir travailler ici en Nouvelle-Zélande, pour moi, après le combat. »

Mais le manager rival David Haye a averti que Parker pourrait être la cible d’un assaut punitif s’il engageait Chisora ​​de près.

« Ça va devoir être une raclée soutenue et il est [Chisora] va avoir besoin d’être profondément sale et sale », a déclaré Haye, qui est également apparu sur le Podcast Ringside Toe 2 Toe.

«J’espère que Parker veut se lever et avoir un coup de poing avec Derek. S’il essaie de l’envoyer, ça pourrait être assez moche, alors j’espère qu’il veut rester là.

« J’espère qu’il veut faire une déclaration aux poids lourds là-bas, » je vais aller là-bas et emmener Derek Chisora ​​ ». S’il fait ça, nous aurons une belle confrontation. »

Les deux combattants ont embauché de nouveaux entraîneurs, Chisora ​​faisant appel à Buddy McGirt, tandis que Parker a recruté Andy Lee.

Higgins a remis en question la nomination de Chisora, rappelant comment McGirt était responsable de la défaite désastreuse de Monte Barrett face à Shane Cameron à Auckland.

« J’espère que c’est un meilleur camp, cette fois avec Chisora », a déclaré Higgins. «Rien contre Buddy McGirt, mais je pense que Buddy conviendrait que tout le camp de Monte Barrett était une pagaille totale qui s’est soldée par un désastre.

« J’espère que Chisora ​​a pris la bonne décision avec Buddy et j’espère qu’ils s’entraînent fort et bien, car nous sommes certainement dans un bon espace. »

Haye a salué l’ajout du respecté américain cornerman, disant à Sky Sports: « Il a embauché Buddy McGirt, un ancien champion boxeur lui-même et un entraîneur du ‘Hall of Fame’ – il a été là dans les plus grandes occasions et nous espérons juste, venez nuit de combat que le facteur Buddy McGirt jouera un rôle majeur dans ce combat.

« Je n’ai jamais vu Derek aussi connecté avec un entraîneur qu’avec Buddy McGirt. Je pense que le facteur expérience signifie vraiment beaucoup pour Derek, se lancer dans un combat comme celui-ci. »

Parker, un ancien champion WBO, peut renforcer son statut de challenger potentiel, si une ceinture est annulée après le combat pour le titre mondial incontesté attendu d’Anthony Joshua avec Tyson Fury.

Mais Higgins admet que les perspectives de Parker sembleraient sombres après une défaite dommageable en carrière contre Chisora.

« C’est un combat où si Joseph gagne, il a une véritable deuxième chance pour le titre mondial, juste devant lui. Eddie Hearn l’a confirmé », a déclaré Higgins. «Peut-être contre Usyk, qui que ce soit, ça n’a pas d’importance.

« Le vainqueur sera sur une chance pour le titre mondial, je dirais dans un an, et le perdant sera sur le tas de ferraille. Si c’est Derek Chisora, je dirais qu’il prendra probablement sa retraite.

« Si c’est Joseph Parker, il doit poser des questions vraiment difficiles, s’il est dans le top échelon et devrait continuer sa carrière. »

Regardez Chisora ​​vs Parker et Taylor vs Jonas le 1er mai, en direct sur Sky Sports Box Office.