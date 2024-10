Photo de Willy Sanjuan / Vision

Contenu de l’article Lisa Hamilton Daly, vice-présidente exécutive de la programmation de Hallmark Media, a demandé à un ancien employé de ne pas choisir de « personnes âgées » pour les rôles de Hallmark, affirmant que « nos principales dames vieillissent », selon un procès intenté contre le réseau ce mois-ci et obtenu par The Presse associée.

Contenu de l’article Penny Perry, une directrice de casting de 79 ans qui a intenté une action en justice le 9 octobre devant la Cour supérieure de Los Angeles, allègue qu’elle a été renvoyée à tort de la chaîne connue pour ses films de bien-être en raison de son âge et malgré d’excellentes critiques de performances. « Les fins heureuses de Hallmark sont des histoires faites uniquement pour la télévision », indique la plainte. « Dans le cas de Mme Perry, il n’y a pas eu de fin heureuse, ni d’épisode de bien-être pour conclure sa carrière chez Hallmark. Au lieu de cela, son épisode final a été entaché de harcèlement âgiste et capacitaire, ainsi que d’un licenciement brutal qui l’a privée de son illustre carrière, de sa fierté et de son bien-être. Dans un communiqué, Hallmark a nié ces allégations, ajoutant : « Hallmark continue d’entretenir et d’entretenir des relations positives et productives avec des acteurs talentueux représentant un large spectre de diversité, y compris des acteurs qui couvrent de nombreux groupes d’âge et traversent les générations. »

Contenu de l’article Selon le procès, Hamilton Daly a déclaré à Perry qu’ils devaient « remplacer » les « vieux talents », notamment l’actrice de 42 ans Lacey Chabert, qui a joué dans des dizaines de films Hallmark, dont beaucoup sur le thème de Noël, et a interprété Gretchen. Wieners dans Mean Girls (2004), affirmant que Chabert « vieillit et que nous devons trouver quelqu’un comme elle pour la remplacer à mesure qu’elle vieillit ». Le procès ajoute que Hamilton Daly a déclaré à propos de l’actrice de 60 ans et star de « Our Christmas Journey » Holly Robinson Peete : « Personne ne veut d’elle parce qu’elle est trop chère et qu’elle devient trop vieille. Elle ne peut plus jouer de rôles principaux. Hallmark a répliqué : « Lacey et Holly ont une maison à Hallmark. Nous ne commentons généralement pas les litiges en cours. Et même si nous nions ces allégations scandaleuses, nous n’allons pas discuter d’une relation de travail dans les médias », a déclaré un représentant de l’entreprise à AP dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Contenu de l’article Chabert joue dans un nouveau film Hallmark, The Christmas Quest, dont la sortie est prévue le 1er décembre, et anime la série télé-réalité « Célébrations avec Lacey Chabert », selon le site Web de Hallmark. Les représentants de Chabert et Robinson Peete n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires. Perry elle-même a subi un harcèlement âgiste et capacitaire au sein de l’entreprise, et Hamilton Daly – qui a apparemment fait référence à plusieurs reprises à l’âge comme un attribut négatif qui ne correspondait pas à l’image du réseau – « a dit à Mme Perry qu’elle avait trop « les dents » pour continuer. son travail chez Hallmark », indique le procès. Il allègue également que le vice-président principal de la programmation et du développement, Randy Pope, a ridiculisé Perry pour sa sclérose en plaques rémittente en se moquant d’elle lorsqu’elle prononçait mal des mots ou des noms – un symptôme de la maladie. « Malheureusement, Hallmark a traité un vénérable vétéran d’Hollywood de cette façon et nous espérons que cette action entraînera un changement à Hollywood et dans tous les environnements de travail », ont déclaré dans un communiqué les avocats de Perry, Lisa Sherman et Josh Schein. Les allégations surviennent au milieu d’une période de troubles pour Hollywood, ponctuée par des grèves historiques, la pandémie et la révolution du streaming.

