Le directeur de “Gremlins” affirme que Baby Yoda a été “volé” au personnage de Gizmo

Le réalisateur de “Gremlins”, Joe Dante, a déclaré que Baby Yoda, ou Grogu, de la série télévisée “Star Wars” Disney +, “The Mandalorian”, avait été “complètement volé” au personnage de Gizmo présenté dans le film qu’il a réalisé.

Le réalisateur ne prévoit pas de poursuivre Disney et Lucasfilm, mais affirme que la série Star Wars a “copié” le personnage du film de 1984.

“Je pense que la longévité de [the films] est vraiment la clé de ce personnage [Gizmo], qui est essentiellement comme un bébé “, a déclaré Dante au San Francisco Chronicle dans une récente interview. “Ce qui m’amène, bien sûr, au sujet de Baby Yoda, qui est complètement volé et qui est simplement copié. Sans vergogne, je pense.”

Gizmo est le personnage principal de Mogwai dans la comédie d’horreur “Gremlins” et sa suite “Gremlins 2 : The New Batch”, créée en 1990.

Baby Yoda est un personnage introduit dans la première saison de “The Mandalorian” et a été mis dans la série en tant que version infantile de Yoda, qui a fait sa première apparition dans la série de films Star Wars “The Empire Strikes Back”, qui est sorti quatre ans avant “Gremlins”.

Le créateur de “The Mandalorian”, Jon Favreau, a déclaré dans une interview l’année dernière que Baby Yoda avait été inspiré par ET mais qu’un croquis du collaborateur Dave Filoni avait approfondi l’idée.

“Dave avait fait un croquis d’une sorte de moment Michelangelo / ET, et c’était une source d’inspiration”, a déclaré Favreau à l’époque. “Ensuite, Doug Chiang et tout le département artistique ont commencé à en générer des dessins, et le Legacy [Effects] les gens l’ont construit.”

Les films “Gremlins” auront une nouvelle série animée présentée cet automne sur HBO Max. “Gremlins: Secrets of the Mogwai”, sur lequel Dante est consultant, présente les voix de Ming-Na Wen, BD Wong et James Hong.