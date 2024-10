Le directeur de « District 9 », Neil Blomkamp, ​​parle de son nouveau jeu « Off the Grid »

Réalisateur Neill Blomkamp est surtout connu pour ses films de science-fiction allégoriques et réalistes. Il y a l’apartheid extraterrestre Arrondissement 9 (2009)classe ouvrière et immigrés font équipe Élysée (2013), et un examen de la nature cyclique de la criminalité dans Chappi (2015). Ses films créent des mondes qui semblent réels et habités, et maintenant il tourne ses talents vers le prochain jeu vidéo. Hors réseau.

Pierre roulante s’est récemment entretenu avec le célèbre réalisateur de sa décision de se lancer dans le développement de jeux et de la manière dont sa vision spécifique de la science-fiction à caractère politique s’adapte aux défis d’un média plus interactif. Blomkamp établit immédiatement une distinction claire entre les principes de son travail de réalisation de films et de création de jeux.

« La chose la plus importante dans un film, c’est-à-dire l’émotion et le personnage, ne met pas vraiment en scène [in video games]à moins que vous ne fassiez quelque chose comme Le dernier d’entre nous», raconte Blomkamp Pierre roulante. « Ce n’est pas ce jeu-là. »

Qu’est-ce que Hors réseau?

Hors réseau est une bataille royale cyberpunk de 150 joueurs avec une campagne narrative de 60 heures intégrée. C’est pour le moins inhabituel. Des batailles royales comme Fortnite et Légendes Apex ou des tireurs de héros comme Surveillance 2 des histoires leur sont associées, mais celles-ci sont généralement racontées via des cinématiques ou des descriptions d’objets et de personnages dans le jeu, et non racontées en milieu de partie. De plus, la plupart des jeux du genre limitent leurs matchs à environ 100 joueurs, donc 150 représente une augmentation considérable.

Gunzilla Games est le studio indépendant derrière le projet et Blomkamp est le directeur de la création. Il supervise la capture de mouvement et est responsable de l’esthétique globale du jeu, en veillant à ce que les idées de chacun soient rassemblées de manière cohérente.

À chaque instant, « Off the Grid » semble s’intégrer parfaitement aux autres œuvres du réalisateur Blomkamp. Jeux Gunzilla

Sur la surface, Hors réseau est le plus comparable à Élyséele film dystopique de Blomkamp mettant en vedette Matt Damon dans le rôle d’un ouvrier d’usine qui enfile un exosquelette expérimental pour se frayer un chemin hors de la Terre et vers une station spatiale luxueuse équipée d’une technologie médicale capable de guérir son cancer. Tant dans la mécanique du jeu que dans les thèmes plus larges de l’histoire, vous pouvez ressentir la ressemblance.

« Élyséeou la cybernétique en général, est incroyablement intéressante », déclare Blomkamp. « Le jeu est construit là-dessus. Cela repose sur cette idée de cyber-membres interchangeables. La possibilité de les changer pendant le jeu est l’un des éléments structurels fondamentaux de la façon dont se joue la bataille royale.

Comme Appel du devoir : zone de guerre, Hors réseau propose des chargements personnalisables. Préparez-vous, choisissez vos armes, votre équipement et vos membres robotiques qui vous apporteront différents avantages pendant un match, comme la capacité d’être invisible à distance, le déploiement de drones, les fusées au phosphore blanc et la supervitesse temporaire. Lorsque vous rencontrez un autre joueur, vous pouvez tirer sur ses cyber-membres pour les voler vous-même, puis vous enfuir en utilisant ses propres jambes.

Les cyber-membres sont censés être à la fois interchangeables et ciblables au combat. Jeux Gunzilla

Si ce concept semble intimidant, c’est censé l’être. « Il se passe énormément de choses dans le jeu », dit Blomkamp. « Quelque chose de plus dépouillé et dépouillé, comme Contre-grèvemon cerveau absorbe ça plus vite. J’ai du mal à jouer à ce jeu au niveau que peuvent jouer de nombreuses personnes au sein de l’entreprise, en changeant de membre et en utilisant les différents attributs. C’est plutôt hardcore, donc il faut être bon pour pouvoir y jouer.

Quel lien avez-vous ressenti avec le travail précédent du réalisateur ?

C’est un monde où l’on mange des chiens, et c’est intentionnel. Contrairement aux films de science-fiction de Blomkamp, ​​qui se déroulent pour la plupart en Afrique du Sud, Hors réseau vise les États-Unis L’esthétique fondamentale de OTG est satirique, volontairement, très américain », dit-il. « Le récit du jeu fait référence à presque tout ce qui se passe dans le monde réel. »

Le décor du jeu, Teardrop Island, est un terrain vague qui était autrefois à la merci de trois mégacorporations qui l’ont depuis abandonné ainsi que ses habitants. Le thème du capitalisme qui a mal tourné que l’on retrouve dans ses films de science-fiction imprègne l’atmosphère de OTGaussi.

Pourquoi la bataille royale a lieu, Blomkamp reste discret, mais une nouvelle vidéo révélée en exclusivité à Pierre roulante offre un aperçu du sort des habitants de l’île.

Les comparaisons avec l’Amérique d’aujourd’hui sont immédiatement visibles. Se tourner vers une vie de crime pour s’offrir des biens de première nécessité comme le logement, les soins médicaux et la nourriture est à peu près aussi américain que possible. «Au fond, je m’intéresse surtout aux études sociologiques sur l’humanité, quoi que cela signifie», dit Blomkamp.

Le clip commence avec une femme nommée Missy à la recherche d’un organe artificiel, qu’elle peut vendre pour gagner rapidement de l’argent. Le problème, c’est que c’est à l’intérieur d’une personne, elle doit donc neutraliser ses gardes et l’enlever. Est-ce le genre de mission que les joueurs accompliront dans Hors réseau ou simplement une explication de la façon dont le monde est devenu tel qu’il est resté à voir, mais ce serait une version amusante du type de capture du drapeau.

Bien que Blomkamp garde le silence sur la majeure partie de l’histoire, ce que nous savons, c’est que sa collaboratrice de longue date, Sharlto Copley, jouera le narrateur Cobra ; les joueurs seront guidés par lui à travers la campagne narrative de 60 heures.

Sharlto Copley dans le rôle de Cobra dans « Off the Grid ». Jeux Gunzilla

« Ce que nous faisons avec Sharl, c’est construire un studio de capture de mouvement dans son garage », explique Blomkamp, ​​en s’appuyant sur ses talents bien connus de cinéaste DIY. Gunzilla est basé à Francfort, en Allemagne, tandis que Copley vit à Los Angeles. « C’est un système Viacom que nous construisons pour lui – il aura la capacité de faire des choses tout le temps. »

En quoi le développement de jeux est-il différent de la réalisation de films ?

Alors que Hors réseauet la plupart des jeux vidéo, sont réalisés dans le secret absolu, la nature indépendante de Gunzilla permet et semble encourager des solutions originales comme celle-ci. « Il n’y a pas de patrons, nous faisons tout ce que nous pensons vouloir pour obtenir le meilleur produit que nous puissions fabriquer », déclare Blomkamp.

Malgré le travail avec Copley et la réalisation de la capture de mouvements, la création de jeux reste un changement important par rapport à la réalisation de films, qui, selon Blomkamp, ​​est plus centrée sur le réalisateur. Alors pourquoi est-il passé d’un média qui lui est entièrement dédié à un autre qui nécessite davantage de collaboration ? Il apprécie les différentes possibilités.

Les jeux Battle Royale ont tendance à avoir un format d’île ouverte, mais OTG est destiné à rester axé sur l’histoire. Jeux Gunzilla

« Soit le cinéaste ou le créateur du jeu a une histoire et une information émotionnelle qu’il souhaite vous transmettre, soit il réalise plutôt une sorte de simulation que vous pouvez parcourir avec 100% d’agence », explique Blomkamp.

Il a de grandes idées sur l’avenir de ce que pourraient être les expériences de jeu. « Pensez à une situation photoréaliste de type matrice d’interface cerveau-ordinateur dans laquelle vous pouvez braquer des banques ou quelque chose du genre », dit-il. «Cela arrive, et c’est l’agence des joueurs au plus haut niveau. Ce serait comme une montée d’adrénaline et une aubaine de dopamine. Mais vous n’êtes pas nécessairement mis sur des rails et guidés vers des choses que l’artisan qui l’a construit souhaite vous faire vivre.

Blomkamp insiste sur le fait que Hors réseau va être plus proche de ce dernier type de jeu, une expérience autonome pour les joueurs plutôt que quelque chose à travers lequel ils sont dirigés, et c’est un type distinct d’exutoire créatif pour lui.

Le réalisateur est connu pour imaginer une technologie juste suffisamment ancrée pour paraître réelle. Jeux Gunzilla

« Parce que je connais les films et la narration dans un sens linéaire, c’est ce que j’aime le plus, je réserverais la création de jeux à cette simulation plus haute fidélité », dit-il. « Un monde ouvert et des environnements live, comme une bataille royale, sont un bon moyen de donner vie à cela. Dans un certain sens, parce que cela renvoie à mon expérience dans le graphisme 3D et à ce sentiment de construire un lieu que l’on peut découvrir, c’est super intéressant.

Blomkamp laisse-t-il Hollywood derrière lui ?

Hors réseau Ce n’est pas non plus sa première incursion dans le monde du jeu vidéo. Il était « accro » à Contre-grèveet un grand fan de jeux de tir solo à la première personne comme Demi-vie (1998). Il a récemment dirigé Gran Turisme (2023), un film biographique sur Jann Mardenborough, un adolescent britannique qui a remporté un Gran Turisme compétition de jeux vidéo et a été formé comme un vrai coureur. Blomkamp a également tiré un Halo court métrage, Atterrissageen 2007, mais un projet de long métrage pour la franchise échoue.

«C’était la politique du studio», dit-il avec nostalgie. «C’était un film cofinancé par Fox et Universal, et Microsoft était également présent dans le mix. C’est juste devenu trop lourd. Cela arrive tout le temps à Hollywood, ça s’est effondré. J’aurais adoré faire ça. Peut-être que je peux faire OTG dans un film, il semble dense en idées.

Travailler avec Gunzilla est un nouveau débouché créatif pour Blomkamp, ​​mais ne remplacera pas son travail quotidien Jeux Gunzilla

Quant à la suite, Blomkamp n’a pas l’intention de quitter complètement Hollywood. « Je m’oriente définitivement vers les jeux à long terme, ce n’est pas seulement OTG à Gunzilla », note-t-il. « Faire des films est probablement mon principal débouché, [they’re] une forme d’art très personnelle et centrée sur le réalisateur, tandis que dans les jeux, vous construisez une expérience pour les joueurs [and] vous collaborez avec beaucoup de gens et vous lui donnez tous vie. Ils sont tous les deux cool. Mais si je veux faire quelque chose de personnel et que j’essaie d’émouvoir les gens ou de leur faire réfléchir, ce sera probablement dans un film.

Même s’il semble que nous n’obtiendrons pas le même cachet d’auteur sur Hors réseau que nous obtenons avec certains films de Neill Blomkamp, ​​il est clair que ce qu’il retire du jeu en tant qu’artiste est différent de ce qui le comble dans le cinéma, et le sujet sociologique qu’il met en lumière occupera toujours une place centrale. Lui et Gunzilla ont de grandes ambitions pour OTGet seul le temps nous dira s’ils peuvent se démarquer dans un genre déjà saturé.