Le directeur de Concord démissionne alors que Firewalk se prépare au pire

Cela fait deux semaines que Sony a annoncé qu’il retirait le une étape sans précédent de non-libération Concorde et presque aussi longtemps que le malheureux jeu de tir de science-fiction a été officiellement mis hors ligne. Depuis, Kotaku comprend que les développeurs de Firewalk Studios sont dans l’incertitude quant à leur avenir alors qu’ils attendent la décision de Sony sur ce qui va suivre pour Concorde et l’équipe.

Quoi qu’il arrive, le directeur du jeu Ryan Ellis ne sera pas aux commandes. Anciennement chez Bungie où il a occupé le poste de directeur créatif sur Destin 2, Ellis est parti en 2017 pour diriger le développement de ce qui allait devenir Concorde. Il a déclaré au personnel de Firewalk la semaine dernière qu’il quitterait son rôle de directeur de jeu et occuperait plutôt un rôle de soutien, selon trois sources proches du changement.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ellis était le principal appelant sur Concordequi, malgré les éloges pour son gameplay de tir sous-jacent, n’a pas réussi à attirer un public, selon l’analyste Simon Carless estimation de IGN que le jeu PVP à 40 $ ne s’était vendu qu’à environ 25 000 exemplaires, des chiffres abyssaux compte tenu non seulement de son budget mais aussi de la marque propriétaire PlayStation qu’il représentait. Sony a acquis Firewalk en 2023 pour une somme non divulguée après que le jeu ait passé des années en production et en promotion Concorde lors du PlayStation Showcase de mai de cette année-là et de celui de 2024.

« Ryan croyait profondément en ce projet et en la capacité de rassembler les joueurs autour de la joie qu’il procure », a déclaré un ancien développeur, qui a déclaré qu’il avait le sentiment qu’Ellis avait investi beaucoup de lui-même dans le jeu, ce qui a entraîné beaucoup de stress. « Même si certaines choses auraient pu être faites différemment au cours du développement… c’est un homme bon et plein de cœur. »

Des sources ont déclaré Kotaku qu’Ellis était trop émotif pour parler à certains moments lors d’une réunion de studio après le lancement après qu’il soit devenu clair que le jeu était un échec. Dans un article du 3 septembre Article du blog PlayStation annonçant ConcordeAprès le retrait du jeu des rayons des magasins, Ellis a écrit que « certains aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu le succès escompté ». Il a ajouté que l’équipe « explorerait les options, y compris celles qui atteindront mieux nos joueurs » et travaillerait à « déterminer la meilleure voie à suivre ».

Certains étrangers ont émis l’hypothèse que Concorde pourrait être relancé vers la fin de cette année ou début 2025 en tant que jeu exclusif PS Plus ou gratuit afin d’inciter davantage de joueurs à l’essayer. La feuille de route du contenu existant du jeu s’étendait sur trois saisons, avec la promesse de cinématiques hebdomadaires coûteuses racontant l’histoire de ConcordeLe monde et les personnages de.

Mais pour beaucoup au sein du studio, on ne sait toujours pas ce qui va suivre, ont déclaré trois sources KotakuIls sont pessimistes Concorde Firewalk, qui compte actuellement entre 150 et 170 employés, pourrait travailler sur quelque chose de complètement différent. Certains membres du personnel ont également spéculé sur la possibilité que le studio puisse être utilisé comme co-développement sur l’un des innombrables autres projets propriétaires de Sony actuellement en production.

D’autres, cependant, pensent que les licenciements massifs seront le résultat le plus probable. ConcordeL’échec de , y compris la possible fermeture de l’ensemble du studio, dont les sources indiquent Kotaku est l’un des studios les plus chers du portefeuille PlayStation en termes de rémunération par employé. Certains développeurs mettent à jour leurs CV et leurs portfolios, quelques-uns ont déjà quitté le studio de manière préventive, et d’autres attendent de voir à quoi ressemblera une éventuelle indemnité de départ avant de décider de la suite.

Sony a institué des coupes budgétaires importantes plus tôt cette annéequi a notamment entraîné l’annulation de plusieurs jeux et la fermeture de son PlayStation London Studio. Mais avec son concurrent Microsoft qui a récemment licencié 650 autres personnes de sa division de jeux Xboxet alors que la fin d’un autre trimestre fiscal approche, de nouvelles réductions pourraient encore survenir.