Dans la dernière vidéo d’infiltration de Project Veritas, le directeur technique de CNN, Charlie Chester, a admis que son réseau essayait d’aider le mouvement Black Lives Matter, mais la réalité ne cesse de gêner.

Chester a révélé une foule de secrets commerciaux à un journaliste infiltré de Project Veritas, un groupe conservateur célèbre pour ses opérations de piqûre en caméra cachée sur Big Tech et les initiés des médias. Après avoir admis que CNN a délibérément attisé les craintes concernant la pandémie de Covid-19 pour augmenter les cotes d’écoute, et s’est concentré sur l’obtention «Trump absent du bureau», Chester a ensuite couru sa bouche sur les questions raciales, dans une vidéo publiée jeudi par Project Veritas.

Après avoir fait des recherches sur le pic apparent des crimes haineux anti-asiatiques aux États-Unis, Chester a déclaré qu’il avait réalisé « Un groupe d’hommes noirs » étaient à l’origine de la plupart des attaques. Malheureusement pour CNN, cette perspective ne cadrait pas avec le récit choisi par le réseau.

«Je me dis, ‘qu’est-ce que tu fais?’ Nous essayons d’aider, par exemple, avec le BLM, » dit-il, ajoutant que le « optique » de la violence entre les noirs et les asiatiques n’aide pas la cause BLM. « Petites choses, » comme ces crimes haineux, « Suffisent pour retarder les mouvements, » il ajouta.

Chester n’a pas expliqué comment il pensait que soutenir Black Lives Matter pouvait mettre fin à des actes individuels de violence criminelle. De même, certains manifestants du BLM ne se soucient apparemment pas de la bonne publicité, comme on l’a vu à Brooklyn Center, dans le Minnesota, mercredi soir, lorsqu’un manifestant a frappé un membre de l’équipage de CNN au sol avec une bouteille bien visée à la tête, avant de pourchasser l’équipage. aux lignes de police.





Chester n’avait pas fini de renverser les haricots. Il a admis que les médias en général se concentrent sur la race des tireurs, mais seulement si ces tireurs sont blancs. «Les gens se moquaient de dire que c’était comme, vous savez, les Blancs,» il a dit.

«Je n’ai rien vu sur le fait de se concentrer sur la couleur de la peau des gens qui n’est pas blanche», a-t-il ajouté, affirmant que les histoires de suspects non blancs perdent « Un peu de vapeur » lorsque leur couleur de peau est mentionnée.





Rien de ce qu’a dit Chester ne surprendra les conservateurs, qui soutiennent depuis longtemps que le réseau présente un biais libéral clair, et même « déteste les blancs. »

Le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a déclaré à la fin de la dernière vidéo que le personnel de CNN « Devraient avoir le courage de dire publiquement ce qu’ils nous diront en privé. » Cependant, il est très peu probable que le réseau abandonne son parcours éditorial basé sur ses vidéos. Ni Chester ni autre Employés de CNN a répondu à O’Keefe lorsqu’il a été confronté, et le président du réseau Jeff Zucker a précédemment ignoré les appels téléphoniques d’O’Keefe.





Le boeuf d’O’Keefe avec CNN n’est pas seulement idéologique. Le directeur du projet Veritas a déclaré mardi à Sean Hannity de Fox News qu’il avait l’intention de poursuivre CNN pour un reportage décrivant son travail comme « désinformation » et son organisation en tant que « activiste » grouper.

