CNN a délibérément attisé les craintes concernant la pandémie de Covid-19 pour augmenter les cotes d’écoute, en partie en affichant constamment un traqueur de la mort, a déclaré le directeur technique du réseau Charlie Chester dans la dernière vidéo d’infiltration publiée par Project Veritas.

« Covid? Gangbusters avec notes, non? C’est pourquoi nous avons constamment le nombre de morts sur le côté », Chester a déclaré dans la vidéo, qui a été publiée mercredi sur les réseaux sociaux.

L’employé de CNN a également révélé qu’il avait des sentiments mitigés à propos du traqueur de la mort. « Je l’ai même regardé et je me suis dit … faisons-le plus haut, » il a dit. «Comme, pourquoi n’est-ce pas assez haut, tu sais, aujourd’hui? Par exemple, cela améliorerait notre point de vue s’il était plus élevé. Et je me dis, pourquoi suis-je f ** king rallye?

Chester a concédé au journaliste infiltré de Project Veritas que malgré ces inquiétudes, la peur excitante donne des notes plus élevées, ce qui l’aide à garder son emploi. Il a noté qu’à de nombreuses occasions où son directeur lui avait dit de retirer le traqueur de la mort Covid-19 de l’écran, le chef du réseau (Jeff Zucker) a appelé un rouge spécial « Téléphone chauve-souris » pour ordonner qu’il soit restauré.

«De temps en temps, ils le mettent sur haut-parleur, et c’est comme si le responsable du réseau disait: ‘Il n’y a rien de ce que vous faites en ce moment qui me donne envie de rester. Remettez les chiffres à jour parce que c’est la chose la plus attrayante que nous ayons eue. Alors remettez-le en place. »

La dernière vidéo de Project Veritas a été publiée un jour après que le média d’infiltration a publié une vidéo dans laquelle Chester a parlé de l’objectif du réseau de faire démissionner l’ancien président Donald Trump et a déclaré qu’il avait joué un rôle, par sa propagande, pour faire élire le démocrate Joe Biden . Il a également admis que parce que le représentant américain Matt Gaetz (R-Floride) était une épine dans le côté pour les démocrates, CNN diffusera sans cesse des histoires qui blessent l’image du membre du Congrès afin que les allégations contre lui ne soient pas tranquillement oubliées.

La couverture de CNN sur Covid-19 reflète une formule pour la façon dont le réseau capitalise sur les nouvelles, a déclaré Chester. «C’est la peur» il a dit. « Comme, la peur est vraiment un moteur des chiffres. » Le directeur technique a ajouté que, tandis que le « Le plus heureux » les nouvelles peuvent inciter les gens à passer du temps avec leur famille, «La peur est ce qui vous tient à l’écoute, j’imagine. Quelle est la chose la plus effrayante ensuite, tu sais?

Lorsque CNN met un segment de bonnes nouvelles à la fin d’un programme, a ajouté Chester, c’est comme «La crème glacée pour soulager, vous savez, comme, tout ce que vous avez vécu, comme quelque chose de sucré pour y mettre fin, parce que tout le reste est comme une catastrophe.»

Au-delà de prendre des décisions de couverture basées sur la peur – « Lorsque ça saigne il y a un risque » – CNN présente souvent ses histoires de manière biaisée, a admis Chester. « Il n’y a pas de nouvelles impartiales, » il a dit. «Cela n’existe tout simplement pas. Il y a trop d’agendas. Il y a trop de gens qui ont un emploi, qui ont besoin de nourrir leur famille, pour que ce soit impartial.

Chester a dit «À la base«Les podcasts, souvent réalisés dans les sous-sols des gens, sont ce qui se rapproche le plus de l’actualité impartiale. Ironiquement, CNN a fait pression pour la censure des voix plus petites et indépendantes au nom des combats « désinformation. »

Chester a déclaré que CNN et son rival Fox News sont essentiellement les mêmes dans leurs préjugés, sauf qu’ils se situent sur des côtés opposés du spectre politique. Il a ajouté que tous les journalistes de CNN sont capables de manipuler les gens dans les interviews – en utilisant l’inflexion, la répétition et d’autres techniques – pour faire pivoter une histoire à leur guise.

« Écoutez la façon dont ils posent des questions, car ils ne posent pas réellement de questions, » il a dit. «Ce qu’ils font réellement, c’est dire à la personne quoi dire. C’est une forme d’art là-dedans. Il y a une forme d’art à cela. Chester a ajouté que «C’est toujours comme les conduire dans une direction avant même qu’ils n’ouvrent la bouche. Et les seules personnes que nous laisserons émettre, pour la plupart, sont les personnes qui ont fait leurs preuves en matière de pêche à l’appât.

Une telle manipulation est assez puissante « Pour changer le monde, » Dit Chester. Cela a fonctionné pour CNN en aidant à évincer Trump, a-t-il noté, «Mais regardez de l’autre côté, à quel point ils ont été dévastés. Alors, étions-nous les bons ou les méchants? Cela dépend de quel côté vous le regardiez, vous savez?





Le fondateur de Project Veritas, James O’Keefe, a déclaré que les commentaires de Chester sur le pouvoir que CNN exerce sur son public devraient «Méfiez-vous des gens du monde entier qui prennent au sérieux le journalisme de ces entreprises.» O’Keefe a déclaré que la prochaine vidéo de son point de vente sur Chester serait diffusée «La feuille de route de CNN vers la réalité à laquelle ils veulent que vous croyiez.»

CNN n’a pas encore répondu aux vidéos mettant en vedette leur supposé employé. Project Veritas a publié une vidéo dans laquelle O’Keefe a confronté Chester dans un restaurant, et le membre du personnel de CNN a refusé de commenter ses déclarations.

