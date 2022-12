Le directeur de Cirkus, Rohit Shetty, défend fermement Bollywood face aux appels au boycott : “Nous avons eu une mauvaise année et vous nous tournez le dos”

Bollywood fait face à des appels au boycott sur les réseaux sociaux depuis la réouverture des cinémas après la pandémie. Bien que l’industrie cinématographique ait eu du mal à se faire une place alors que l’industrie du sud a prospéré au box-office cette année, elle a donné quelques succès sous la forme de Sooryavanshi, Gangubai Kathiawadi, Bhool Bhulaiyaa 2 et plus. Réagissant à la culture croissante du boycott, le directeur de Cirkus, Rohit Shetty, a fermement défendu Bollywood au milieu de la négativité.

Lorsque le réalisateur a été interrogé sur l’année décevante de l’industrie par rapport au cinéma régional, Rohit a affirmé que Bollywood avait connu une mauvaise année et que les gens avaient commencé à leur tourner le dos.

“Sooryavanshi est sorti, et au début de cette année, des films comme The Kashmir Files et Bhool Bhulaiyaa 2 ont bien fonctionné. Drishyam 2 a bien fonctionné récemment. Ce n’est pas comme si nos films ne fonctionnaient pas. Gangubai Kathiawadi a vraiment bien fonctionné”, a-t-il m’a dit. “Ek saal kharab gaya aur aap palti maar rahe ho (Nous avons eu une mauvaise année et vous nous tournez le dos) ?” Rohit a déclaré à Lallantop lors d’une session.

Le réalisateur a également énuméré le blockbuster que Bollywood a donné au fil des décennies. Pour prouver son point de vue, il a nommé des films tels que Sholay, Hum Aapke Hain Koun, Maine Pyaar Kiya, Munnabhai MBBS, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Hera Pheri, son propre Singham, Golmaal et Sooryavanshi.

La défense passionnée de Rohit a laissé le public l’acclamer, y compris son leader du Cirkus, Ranveer Singh. Il a fait une déclaration finale pour résumer son propos tout en s’adressant à l’ancre en disant: “Ne vous en faites pas, madame, mais les rats sont les premiers à quitter le navire quand il coule.” La salle entière a éclaté à sa réponse et le public a commencé à scander son nom pour étendre son soutien.

Pendant ce temps, le prochain film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, Pathaan, est le dernier à faire face aux appels au boycott au milieu de la controverse sur le bikini safran dans la chanson Besharam Rang. Auparavant, Ranbir Kapoor et Alia Bhatt avec Brahmastra, Dobaaraa de Taapsee Pannu, Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et de nombreux autres films ont traité des trolls des médias sociaux appelant au boycott.