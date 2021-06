Le directeur de casting-producteur Seher Aly Latif de la célébrité ‘The Lunchbox’ décède d’un arrêt cardiaque, les célébrités pleurent la disparition | Nouvelles des gens

Mumbai : La directrice de casting Seher Aly Latif, connue pour son travail sur des films comme « The Lunchbox » et « Durgamati », est décédée lundi des suites d’un arrêt cardiaque, a déclaré son associé et réalisateur Neeraj Udhwani. Elle était au début de la quarantaine.

Également cofondateur de la société de production indépendante Mutant Films, Latif a soutenu la série Netflix « Bhaag Beanie Bhaag », avec Swara Bhasker, et « Maska », un film pour le service de streaming mettant en vedette Manisha Koirala.

Udhwani, qui a réalisé « Maska », a déclaré que Latif avait été admis à l’hôpital de Lilavati il ​​y a huit jours en raison d’une insuffisance rénale.

« Il y avait une infection qui a causé une insuffisance rénale. Elle a été admise le week-end dernier. Elle était sous antibiotiques et se rétablissait. Mais aujourd’hui, elle a fait un arrêt cardiaque et tout à coup, tout était fini », a déclaré le cinéaste à PTI.

Latif était connue pour son travail considérable en tant que directrice de casting sur des projets tels que le biopic du mathématicien Srinivasa Ramanujan « The Man Who Knew Infinity », avec Dev Patel; Le film d’époque du cinéaste Gurinder Chadha « Maison du vice-roi » et le drame « Durgamati » présenté par Bhumi Pednekar.

Elle a été l’associée de casting indienne pour des projets internationaux acclamés comme le long métrage de Kathryn Bigelow « Zero Dark Thirty », Julia Roberts-starrer « Eat Pray Love », la série Netflix « Sense8 », la saison quatre du thriller d’espionnage Showtime « Homeland » et la série BBC One/AMC, « McMafia ».

Nimrat Kaur, qui a joué dans « The Lunchbox » et « Homeland », s’est rendu sur Twitter pour rendre hommage à Latif.

« L’une des personnes les plus gentilles et les plus aimantes avec lesquelles Mumbai a offert ma vie. J’essaie toujours de traiter cette nouvelle irréelle… Voyagez dans la lumière, mon cher et très doux Seher. L’imprévisible et horrible brièveté de la vie reste déconcertante. Attendez de vous rencontrer de l’autre côté », a écrit Kaur.

Le cinéaste Ritesh Batra, qui a dirigé le drame acclamé de 2013 « The Lunchbox », a partagé le tweet de Kaur et a déclaré qu’il était choqué d’apprendre le décès de Latif.

« Je ne le crois pas, séparation injuste avec une âme bienveillante et un véritable ami. Au revoir Seher, j’espère qu’il y a un autre côté », a écrit Batra.

L’acteur de « Maska » Nikita Dutta a posté une photo avec Latif pour se souvenir d’elle.

« Le paradis sera béni avec vos étreintes molles et votre sourire contagieux. Je n’arrive toujours pas à comprendre cela », a écrit Dutta.

« Salut #SeherLatif, un directeur de casting, un producteur et une personne formidable. Parti trop tôt. Merci pour votre héritage de films. Que Dieu vous bénisse », a tweeté la directrice de casting Tess Joseph.

Latif a également été associé en tant que producteur exécutif sur des films comme « Shakuntala Devi », avec Vidya Balan, et « Gold » d’Akshay Kumar (2018).

Latif laisse dans le deuil son mari et ses parents.