Le directeur de campagne de Kelowna devenu candidat cherche à être investi dans la circonscription de BC United

Le mot clé est « nouveau » pour certains électeurs de l’Okanagan à l’approche des prochaines élections provinciales.

La nouvelle circonscription provinciale de Kelowna-Lake Country-Coldstream offrira de nouvelles limites par rapport à l’ancienne circonscription de Kelowna-Lake Country, le député sortant sortant Norm Letnick, représenté depuis 14 ans, et élira un nouveau député, éventuellement issu d’un parti politique nouvellement renommé.

Adam Wilson annoncera mardi, à 18 heures, à Lake Country Brewing, 10058 Highway 97 à Lake Country, sa candidature pour être le candidat de BC United pour la circonscription redécoupée.

Wilson est le premier à briguer le nouveau siège de circonscription, les prochaines élections provinciales étant prévues au plus tard le 19 octobre 2024.

Dans une interview avec Black Press Media, Wilson a déclaré vouloir participer activement à la création de politiques innovantes pour résoudre les problèmes auxquels les gens sont confrontés.

« Mon désir est de bâtir nos communautés, de réparer notre système de santé défaillant, de lutter contre notre crise du logement et de faire face à l’augmentation du coût de la vie… » dit Wilson.

« La vie sous le NPD devient chaque jour plus coûteuse… Nous avons besoin d’une énergie et d’idées nouvelles pour obtenir des résultats sur les enjeux qui comptent le plus. »

Né et élevé à Kelowna, Wilson n’est pas étranger aux coulisses de la politique.

Urbaniste de formation, diplômé de l’Université McGill et de l’Université Ryerson, travaillant en Ontario, il a été directeur exécutif des politiques et de la planification stratégique pour le ministère des Affaires municipales et du Logement.

À son retour dans l’Okanagan, Wilson a d’abord travaillé comme consultant pour améliorer l’accès aux soins primaires dans les communautés rurales et éloignées, puis a travaillé avec une organisation pharmaceutique nationale à but non lucratif, ce qui l’a amené à travailler sur les problèmes de pénurie de médicaments et à élargir le rôle des soins de santé. des pharmaciens.

Wilson a également été le directeur de campagne du maire Tom Dyas lors de sa campagne électorale réussie l’année dernière.

En dehors de la politique, il est président de son Rotary club local et siège au conseil d’administration de la YeYe Non-Profit Housing Corporation, qui construit des logements pour les premiers acheteurs à un prix nettement inférieur aux prix du marché.

Wilson estime que le logement abordable, les problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les soins de santé et le coût de la vie seront au centre des préoccupations des électeurs de toute la province lors des prochaines élections.

« Pour moi, mon expérience concerne à la fois le logement et la prestation de soins de santé. Je souhaite donc apporter ma propre perspective unique à ces deux questions qui ont un impact important sur la vie quotidienne des gens », a-t-il déclaré.

BC United a modifié la méthode traditionnelle de candidature des candidats à l’investiture dans une circonscription, puisque Wilson a été soumis à un processus de candidature approfondi par les dirigeants du parti avant que son nom puisse se présenter à l’investiture dans la circonscription.

La tradition veut que les associations de circonscription des partis organisent des réunions de nomination des candidats, les candidats inscrivant des membres du parti et recherchant le soutien des membres existants pour remporter l’investiture.

« Notre chef, Kevin Falcon, a clairement indiqué qu’il souhaitait une liste diversifiée de candidats représentatifs de la population de notre province », a-t-il déclaré à propos du processus de nomination plus étroitement contrôlé.

« Cela signifie des personnes plus jeunes, des personnes d’origines ethniques différentes, des personnes ayant des expériences de vie différentes.

« Nous avons besoin de diversité. Nous ne voulons pas que tous nos élus se ressemblent et parlent de la même manière.»

À 28 ans, Wilson représenterait la vague de jeunes que Falcon rechercherait dans son caucus de parti, ayant déjà été nommé parmi les 40 meilleurs de moins de 40 ans de Kelowna en 2017.

Wilson bénéficie également du soutien de John Baird, qui a été ministre des Affaires étrangères sous l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper de 2011 à 2015.

« L’expérience d’Adam Wilson dans les domaines du logement, des soins de santé et de la politique fera de lui un membre influent et clé du caucus de BC United », a déclaré Baird.

S’il est élu député, il dit que l’un de ses premiers défis sera de déterminer comment représenter efficacement trois communautés distinctes du nord et du centre de l’Okanagan.

« Je ne pense pas qu’un bureau de circonscription à Kelowna fonctionnera pour les habitants de Coldstream, il faudra donc examiner cette question », a-t-il déclaré, s’il s’agirait de déménager le bureau de circonscription à Lake Country ou d’avoir plus d’une circonscription. bureau dans la circonscription.

EN SAVOIR PLUS: Les habitants de Rutland expriment leurs inquiétudes BC United mairie

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

politique de la Colombie-Britanniquepolitique canadienneKelownaLake CountryVernon