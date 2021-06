Le directeur de cabinet de Kamala Harris limite l’accès au vice-président

Le chef de cabinet de Kamala Harris a effectivement exclu plusieurs alliés de longue date du vice-président dans le monde politique et commercial alors que l’administration Biden est confrontée à plusieurs défis, notamment des batailles pour les droits de vote et la frontière, selon des personnes proches du dossier.

Harris n’a pas renvoyé d’appels téléphoniques aux personnes qui se considéraient comme des membres de son cercle restreint, y compris les donateurs et les personnes qui ont soutenu ses candidatures au Sénat et à la Maison Blanche, selon certaines personnes au courant de la situation.

Sous la surveillance de la chef de cabinet Tina Flournoy, Harris s’entretient régulièrement avec le président Joe Biden, les membres de sa famille, un groupe restreint d’amis et ses stratèges, ont déclaré ces personnes. Les personnes ont refusé d’être nommées en raison de la sensibilité de l’affaire.

Pourtant, alors que Flournoy, qui s’est bâti une solide réputation en travaillant pour l’ancien président Bill Clinton, exerce son pouvoir de gardienne du vice-président, plusieurs des alliés de Harris en dehors du gouvernement fédéral ont du mal à obtenir le retour de leurs appels après des années passées régulièrement à toucher avec elle, ont dit certaines de ces personnes.

Une personne familière avec la gestion par Flournoy des communications entrantes avec ces associés dit qu’elle entame parfois une conversation en demandant : « Qu’est-ce que vous voulez du vice-président ? » Si la personne veut juste dire bonjour et avoir une brève conversation, Flournoy dit que le temps viendra lors de futurs événements privés.

Si une personne veut parler à Harris de sa position en matière de politique, Flournoy dira parfois qu’elle ne peut pas parler de politique au vice-président et fera une présentation à l’un de ses conseillers politiques.

Certains de ces mêmes conseillers et donateurs essaient d’autres voies, notamment en essayant de parler avec Douglas Emhoff, le mari du vice-président. Beaucoup de ces appels n’ont pas encore été retournés, ont déclaré ces personnes.

On s’attend à ce que les chefs d’état-major, en particulier ceux des plus hauts échelons du gouvernement, dirigent un navire serré pour leurs patrons, notamment en limitant qui entre pour les réunions ou qui les contacte au téléphone. Dans le monde du vice-président, certains alliés peuvent entrer – mais ils gardent leur statut pour ne pas se heurter à Flournoy.

Par exemple, un donateur démocrate influent qui a collecté des fonds pour l’échec de la candidature de Harris à la présidence a récemment tenté de contacter le vice-président et n’a pas encore reçu de rappel. Puis cette personne a décidé de contacter Flournoy.

Cela n’a pas fonctionné. Le donateur a contacté un autre financier démocrate pour obtenir les coordonnées de Flournoy. Mais le collègue financier a refusé de partager l’adresse e-mail de Flournoy de peur de perdre lui-même l’accès.

Un autre partisan de Harris a déclaré qu’elle n’avait pas eu de nouvelles du vice-président depuis un appel avec des partisans pendant la période de transition.

Alors que Flournoy a rendu plus difficile la prise de contact avec Harris, certains des partisans du vice-président l’acceptent à la suite de la constitution par Harris de son portefeuille. Harris a récemment fait sa première visite en tant que vice-présidente à la frontière américano-mexicaine, elle vanté La facture de secours des coronavirus de 1,9 billion de dollars du président Joe Biden et devrait avoir un rôle travailler sur la réforme de la justice pénale, entre autres.

Une personne proche de Harris a déclaré qu’elle appréciait ce que fait Flournoy et a accepté qu’il serait tout simplement plus difficile d’entrer en contact avec Harris maintenant qu’elle est vice-présidente et commence à travailler sur des initiatives coûteuses.

« Il ne fait aucun doute qu’elle [Flournoy] est un chef de cabinet solide et il ne fait aucun doute qu’elle est très concentrée sur le fait de s’assurer que le vice-président est en mesure de se concentrer sur la pandémie de coronavirus et de faire vacciner les gens, la frontière, les droits de vote », a déclaré un autre allié de Harris qui a parlé à Flournoy.

« Donc, en s’assurant qu’elle est capable de se concentrer sur ce dont elle est accusée, il pourrait y avoir des personnes qui n’y ont pas nécessairement accès parce que le chef de cabinet donne la priorité à ces tâches pour le vice-président par rapport à la sensibilisation politique », a expliqué cette personne.

Une porte-parole de Harris n’a pas renvoyé de demande de commentaire.