Le directeur de Barcelone Deco : Difficile de finaliser les signatures de janvier

Le directeur du football de Barcelone, Deco, a déclaré qu’il serait difficile pour les champions d’Espagne de se renforcer en janvier en raison de leur situation financière.

Le Barça dépasse la limite de dépenses imposée par la Liga, soit 270 millions d’euros (285 millions de dollars) pour la saison, ce qui signifie qu’il n’est autorisé à dépenser qu’environ 50 % de l’argent qu’il génère ou économise.

ESPN a précédemment révélé que Xavi Hernandez aimerait ajouter un autre milieu de terrain défensif à son équipe pour doubler toutes les positions, mais il est peu probable que cela se produise avant l’été prochain.

« Il sera difficile de recruter qui que ce soit en janvier », a déclaré Deco dans un communiqué.Entretien avec Mundo Deportivo publié mardi.

« Nous sommes toujours prêts au cas où une opportunité se présenterait, mais je ne pense pas que ce sera possible. »

Le Barça a déjà conclu un accord avec l’Athletico Paranaense pour signer Vitor Roque, Xavi souhaitant amener le jeune attaquant brésilien en Europe en janvier.

Cependant, même cet accord n’est pas certain de se concrétiser lorsque la fenêtre de transfert de mi-saison s’ouvrira dans un peu plus de deux mois.

« Cela ne dépend pas uniquement des efforts du club », a ajouté Deco. « Il y a une partie qui le fait, mais il y a aussi une partie qui ne le fait pas.

« Vitor est un joueur que nous avons recruté pour le présent et l’avenir. Nous croyons vraiment en lui, mais nous devrons voir ce que nous pouvons faire.

« Nous devons attendre et voir comment nous pouvons gérer les choses. Si ce n’est pas maintenant, ce sera en juillet. »

Les signatures de janvier étant improbables, ESPN a expliqué la semaine dernière que la planification était déjà en cours pour la saison prochaine, le Barça espérant avoir plus de marge de manœuvre d’ici l’été.

Un milieu de terrain profond pour rivaliser avec Oriol Romeu et deux latéraux, Marcos Alonso et Sergi Roberto tous deux en fin de contrat en 2024, sont quelques-unes des positions que le club catalan cherche à renforcer.

Pendant ce temps, après avoir lié Lamine Yamal et Alejandro Balde à de nouveaux accords, Deco se concentrera ensuite sur la négociation de nouveaux termes avec Frenkie de Jong, entre autres.

« J’ai envoyé des messages aux agents que je ne connaissais pas pour me présenter, ce qui a été le cas de Frenkie’s. [agents]mais nous n’avons pas encore parlé du renouvellement », a déclaré Deco.

« Nous aimons beaucoup Frenkie. Il a l’âge parfait [26] pour un footballeur et il joue à un très bon niveau.

« Frenkie est heureux ici et apprécie son football. C’est toujours le joueur qui décide [their future]. Il est sous contrat jusqu’en 2026 et nous voulons qu’il reste encore de nombreuses années. »

Le Barça a réalisé un début de saison invaincu en Liga et en Ligue des Champions, même s’il doit faire face à une série de blessures lors du retour du football national ce week-end.

Pedri, Raphinha, de Jong, Robert Lewandowski, Jules Koundé, Yamal et Balde sont tous incertains avant les matchs à domicile contre l’Athletic Club, le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid.