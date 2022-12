Le directeur de Barcelone déclare que le club “ne peut signer aucun joueur” en janvier

Barcelone ne peut pas faire de nouvelles signatures dans la fenêtre de transfert de janvier en raison de la situation financière du club, a révélé le directeur Jordi Cruyff.

Le club catalan a activé plusieurs “leviers” financiers au cours de l’été, leur permettant de réaliser une série d’acquisitions de haut niveau.

Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie et Andreas Christensen faisaient partie des nouveaux visages amenés pour renforcer l’équipe de Xavi.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots de Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Cependant, la suggestion d’arrivée de renforts supplémentaires pendant la fenêtre de mi-saison a été rejetée par Cruyff.

“A ce jour, nous ne pouvons pas signer [players] en hiver », a déclaré Cruyff à RAC1 (via Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet)).

“La situation a changé en raison d’une accumulation de choses qui se combinent et rendent le Fair Play compliqué.

“Ce n’est pas une question de départ d’un joueur et [then the issue is] résolu. Il y a plusieurs solutions différentes, une seule ne suffit pas”.

Barcelone est entré dans la pause pour la Coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) deux points d’avance sur son rival du Real Madrid en tête du classement de la Liga.

Cependant, ils ont subi une sortie de phase de groupes décevante en Ligue des champions et se sont retrouvés en Ligue Europa, où ils affronteront Manchester United en barrage en février.