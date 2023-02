Le directeur de ballet allemand présente des excuses pour l’attaque d’excréments

Marco Goecke a été suspendu de son poste de chef de ballet à l’opéra d’État de Hanovre à la suite de l’incident du week-end. La direction du théâtre lui a demandé lundi de s’excuser « globalement » et de s’expliquer.

Selon le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, Goecke a approché sa critique de danse, Wiebke Huester, pendant l’entracte d’une première à l’opéra samedi et lui a demandé ce qu’elle faisait là.

Le journal a déclaré que Goecke, qui s’est apparemment sentie provoquée par une critique récente qu’elle a écrite sur une production qu’il a mise en scène aux Pays-Bas, a menacé de l’interdire du ballet et l’a accusée d’être responsable de l’annulation des abonnements à Hanovre. Il a ensuite sorti un sac en papier avec les matières fécales et lui a barbouillé le visage avec le contenu.

“Je tiens à m’excuser sincèrement auprès de toutes les personnes concernées, en premier lieu auprès de Mme Huester, pour mon acte absolument inacceptable”, a déclaré Goecke dans une déclaration écrite. “Rétrospectivement, je suis clairement conscient qu’il s’agissait d’un acte honteux dans le feu de l’action et d’une réaction excessive”, a-t-il ajouté.

Cependant, il a ajouté qu’il était temps pour les médias de “repenser une certaine forme de reportage destructeur et blessant qui nuit à l’ensemble du secteur culturel” et a critiqué Huester pour ce qu’il a qualifié de “critiques souvent désagréables”.

Huester a déposé une plainte pénale après l’incident. Goecke fait l’objet d’une enquête sur des soupçons de lésions corporelles et de diffamation.

Goecke a déclaré que son teckel âgé avait déféqué plus tôt et qu’il avait emballé le désordre dans un sac et avait prévu de s’en débarrasser. Alors qu’il dit qu’il a ensuite agi dans le feu de l’action, le critique a soutenu qu’il s’agissait d’une attaque préméditée.