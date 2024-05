Le directeur d’Atlas dit que les compétences en danse de Jennifer Lopez étaient essentielles au travail mécanique

Une vie passée à détruire la science-fiction, les jeux vidéo et les bandes dessinées a amené le réalisateur Brad Peyton au travail de sa vie : diriger Jennifer Lopez dans un putain de film en costume mécanique. Connexion pour Atlasdésormais diffusé sur Netflix, était un oui facile : avec deux véhicules Dwayne Johnson à gros budget à son actif, Carnage et San Andreas, Peyton n’était pas étranger au spectacle axé sur la liste A. Pourtant, le film était une perspective intimidante pour quelqu’un qui appréciait profondément les combinaisons mécaniques, les chars mécaniques, les méchas surdimensionnés et toutes les classifications inventées entre les deux.

« J’étais très conscient de ce qui m’attendait », a déclaré Peyton à Polygon. Le réalisateur cite James Cameron Extraterrestres et Avatar comme des jalons évidents mais indéniables dans l’art des robots à l’écran. Il savait que les jeux Titanfall mettaient la pression sur toute nouvelle tentative d’action réelle, ayant créé une immersion totale dans l’expérience des combats mécaniques. Mais quand il a commencé à imaginer comment repenser les mechs, il est revenu au premier média mecha qui l’a vraiment époustouflé : celui de Stuart Gordon. Robot Jox.

Peyton ne peut pas vraiment expliquer pourquoi Robot Jox était son Saint Graal, mais en lui parlant, c’est évident : comme la vision éclair du futur de Gordon, où les conflits sur Terre sont réglés par des duels de robots colorés, Atlas avait besoin d’une logique claire et bien définie qui ancrerait la construction du monde, mais lui permettrait également de se lancer dans le département d’action d’une manière qui ravirait son enfant intérieur. Et en fin de compte, il devait être original.

« Ce qui était le plus important pour moi, c’était : je savais que je devais me séparer de tout », dit Peyton. «Je n’avais aucun intérêt à répéter. J’ai dit, Pac Rimc’est [mechs] sont ce grand. Dans Avatarils sont ce grand. Dans Chute des Titans, ils sont ce grand. Alors le mien sera ce grand. Celui-ci pourrait être carré et en blocs, donc le mien sera circulaire. Je viens de l’animation. Cela a donc commencé en grande partie lorsque je dessinais la silhouette et que je cherchais comment la rendre unique et différente.

Atlas se déroule dans un avenir relativement ensoleillé qui existe toujours à l’ombre d’une apocalypse imminente. Des décennies plus tôt, une intelligence artificielle malveillante nommée Harlan (Shang ChiSimu Liu de ) a fui la Terre pour une planète extraterrestre avec l’intention de revenir un jour dévaster l’humanité. Lorsque les scientifiques découvrent où se trouve Harlan, les forces terriennes lancent une mission pour mener le combat aux portes de l’armée de robots. En tête : Atlas Shepherd (Lopez), un analyste de données recruté pour s’en prendre à Jack Ryan sur le cul d’Harlan. Bien sûr, l’attaque ne se déroule pas aussi bien que les Terriens l’espéraient, et Atlas doit à contrecœur enfiler une combinaison mécanique alimentée par l’IA afin de survivre sur une planète extraterrestre peuplée d’androïdes qui veulent sa mort.

Le futurisme ancré de AtlasLa Terre a conduit Peyton et son équipe créative à extrapoler la technologie militaire actuelle pour la conception du robot. Les bords arrondis et les tuyaux d’échappement sont soulevés des avions F-18. Les panneaux de commande intérieurs ont été construits pour une fonctionnalité théorique.

«J’ai dû comprendre toute la technologie de l’intérieur», explique Peyton. « En raison de mon expérience sur San Andreas, où je devais comprendre comment un hélicoptère fonctionnait intimement pour dire à Dwayne sur quels boutons appuyer et ne pas appuyer – du moins quand il m’écouterait ! — J’ai profité de cette expérience et je voulais faire une expérience similaire pour [Lopez]. J’ai expliqué avec le département artistique pourquoi il y avait des écrans à certains endroits, pourquoi il y avait des hologrammes à d’autres endroits. Et puis le jour même, je lui donne des petits fils pour lui dire : « C’est ça, cet écran. C’est là que se trouve l’écran. Donc, après avoir franchi le blocage, je les ai retirés et elle a dû mémoriser où ils se trouvaient.

Image : Netflix

Les dessins et les schémas ne représentaient que la moitié de l’équation. Après avoir rédigé un projet, Peyton a décidé de donner vie à sa vision. En ce qui concerne l’animation, cela signifiait animer différents cycles de marche pour voir si la machine bipède pouvait se déplacer dans le bon sens.

« Les deux premières conceptions que nous avons eues lorsque nous les avons animées pour voir comment elles fonctionneraient – animation très basique, marche, course, marche, jogging, cycles de course – semblaient si maladroites et terribles », explique Peyton. L’équipe d’animation a trouvé un rythme en clarifiant la dynamique entre l’homme et la machine. « [The mechs] sont des appareils intuitifs. Le concept que j’ai proposé était le suivant : le soldat est le cerveau. Il n’est pas nécessaire qu’il soit très fort. Il n’est pas comme un grognement – ​​la machine est le grognement. Il est le dispositif cognitif émotionnel qui se synchronise avec cette chose. Il faut donc qu’il puisse être aussi fluide qu’une personne qui y a été formée.

Tandis qu’Atlas parcourt les biomes de la planète de base d’Harlan, des toundras enneigées aux marécages inspirés par l’amour de Peyton pour Le retour du Jedi – le héros du film se détend sur sa position « sans IA » et forme un lien cognitif avec l’interface numérique de son robot. Comme une variante du film copain-flic, les deux se lient pour la survie, qui se présente comme des mouvements mécaniques plus fluides. Au début, Atlas pourrait se retrouver en train de contourner une falaise rocheuse. À la fin, elle court, roule et gifle les robots assaillants avec Mech-fu. Les premiers tests de cycle de marche se sont révélés utiles pour l’évolution spectaculaire, que Peyton a pu programmer dans un énorme système de cardan de scène sonore qui a remplacé la combinaison mécanique. Lopez était étonnamment bien adapté aux exigences de la chorégraphie mécanique.

« C’est son expérience de danseuse qui lui a permis de prendre une mesure très rapide », explique Peyton. « Même si elle a l’air de marcher, [the mech] la promène, et elle doit réagir comme si elle marchait. Cette formation de danseuse lui a donc permis de se lancer directement dans le domaine.

Image : Netflix

Cela aide également que Lopez se produise régulièrement devant des milliers de personnes, seule sur la scène d’un stade. Peyton dit Atlas s’est avéré être l’un des tournages les plus exigeants de sa carrière, tout simplement parce que pendant six à sept semaines, Lopez se produisait en solo sur un cardan qui serait entièrement recouvert de plans de plaque, d’environnements VFX et d’éclats d’autres actions. séquences tournées ailleurs. De temps en temps, le doubleur Gregory James Cohan se connectait pour interpréter le dialogue de Smith, son compagnon IA.

Tout le travail de préparation requis pour réaliser un robot doté d’une capacité d’action réelle, et en cliquant sur une étoile qui était prête à le contrôler, a servi à secouer le public, explique Peyton. La première fois que nous voyons les mechs en action, ce n’est pas dans un acte de bravoure ; ils sont pris dans une embuscade, en plein vol. Le navire transporteur tombe en panne – tout comme Atlas, dans sa plate-forme. L’imagination de Peyton tournoyait devant les possibilités, comme en témoigne la séquence terminée. « [The mech] il tomberait, il tournerait, il serait heurté par des débris. Qu’est-ce que ça ferait d’être piégé dans cette boîte de conserve ? À quoi cela ressemblerait-il ? Quelle serait la sensation? Et une fois que j’ai vécu cette expérience, comment puis-je monter la barre ? Eh bien, que se passe-t-il si je tombe à travers des nuages ​​noirs et que je tombe dans un combat aérien de la Seconde Guerre mondiale, mais avec des robots et des drones ? […] Ce n’est que la première, je ne sais pas, 20 secondes d’une séquence de deux minutes.

«C’est comme ça que je conçois», dit-il. «Je veux te surprendre. Je veux vous offrir quelque chose que vous ne pouvez voir nulle part ailleurs.