Le directeur d’Amazon poursuit l’entreprise pour discrimination raciale et harcèlement

Un responsable d’Amazon.com a poursuivi lundi le détaillant en ligne pour discrimination, affirmant qu’il embauchait des Noirs pour des postes inférieurs et les promouvait plus lentement que les travailleurs blancs, et qu’elle avait été victime de harcèlement. Le procès de Charlotte Newman, responsable du développement commercial d’Amazon Web Services qui est noire, a déclaré que la société souffrait d’un «schéma systémique de discrimination insurmontable», malgré sa promesse de lutter contre le racisme et les déclarations de solidarité du PDG Jeff Bezos.

Amazon, basé à Seattle, a déclaré qu’il enquêtait sur les allégations. Il a déclaré qu’il s’efforçait d’instaurer une culture équitable et ne tolérait pas la discrimination: «Ces allégations ne reflètent pas ces efforts ou nos valeurs.» La plainte a été déposée à Washington, DC, tribunal fédéral.

Newman, diplômée de la Harvard Business School et ancienne conseillère du sénateur américain Cory Booker, a déclaré qu’Amazon avait retardé de 2-1 / 2 ans son ascension au poste de cadre supérieur en l’embauchant en 2017 pour un poste plus junior pour lequel elle était surqualifiée, un «de -leveling »qui réduit les attributions d’actions de l’entreprise. Elle a également accusé un superviseur masculin d’utiliser des tropes raciaux en la qualifiant de «agressive», «trop directe» et «juste effrayante», et un autre collègue masculin de l’avoir harcelée sexuellement et de lui avoir tiré une fois sur ses tresses en disant: «Vous pouvez partir ceci derrière.

Les deux hommes ont également été désignés comme défendeurs et, selon le procès, le superviseur a dû suivre une formation pendant que le collègue était licencié. L’avocat du collègue n’a pas pu être identifié immédiatement. Newman demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Elle est représentée par Douglas Wigdor, qui représentait également des femmes poursuivant l’ancien producteur de films Harvey Weinstein et Fox News pour harcèlement ou discrimination présumé.

Amazon a travaillé pour montrer son soutien au mouvement Black Lives Matter. En septembre, son chef du cloud computing Andy Jassy, ​​qui succédera à Bezos en tant que PDG d’Amazon, a prononcé le discours d’ouverture lors d’une conférence sur l’entrepreneuriat Black Employee Network. La semaine dernière, le site d’information Recode a fait état d’allégations de disparités raciales dans les promotions d’Amazon et les évaluations de performances. Amazon fait également face à des poursuites judiciaires, affirmant avoir maltraité des travailleurs dans sa gestion de la pandémie de coronavirus dans ses installations.