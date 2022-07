Le directeur d’action de Gadar révèle qu’il a giflé Kapil Sharma et l’a expulsé du film emblématique de Sunny Deol-Ameesha Patel

Tinu Verma, le directeur d’action de Gadar Ek Prem Katha, a récemment expliqué comment il avait giflé le comédien Kapil Sharma et l’avait expulsé des décors du film de 2001. Au cours de son interaction avec l’acteur vétéran Mukesh Khanna, Tinu a rappelé l’époque où Kapil faisait partie de la séquence d’ouverture du film et comment le comédien l’avait gâché.

“Kapil Sharma en a également parlé dans son émission. Son père lui a dit que s’il voulait être acteur, il devrait visiter les décors où Gadar était tourné. Je préfère faire fonctionner la caméra et je regardais le cadre quand J’ai vu un homme courir dans l’autre sens. Je l’ai appelé et lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, et lui ai dit ‘teri wajah se un coup de hua de plus, idhar hi jana. bhaag ke jaa (C’était à cause de toi. Cours dans ce direction).’ Je me suis alors concentré sur lui, mais je l’ai trouvé à nouveau courir dans la direction opposée”, a déclaré Tinu à Mukesh Khanna.

Il a ensuite ajouté : “Maine camera chhoda aur main uss bade ke paas bhaaga. Aur jaise hi pakda, phaaad (fait un geste de gifle), ek kaan ke neeche diye aur maine bola isko bahar nikaalo. (J’ai posé la caméra et j’ai couru vers Au moment où je l’ai attrapé, je l’ai giflé.) Jetez-le hors du plateau. C’était le même Kapil Sharma.

Dans l’un des derniers épisodes de The Kapil Sharma Show, Kapil avait partagé avec un Sunny Deol désemparé qu’il travaillait à Gadar Ek Prem Katha, mais que son rôle avait été supprimé. “Quand j’ai vu un espace vide, j’ai couru. Il (Tinu) m’a attrapé et m’a lancé une douce insulte. Je lui ai dit que lorsque vous parliez d’action, je courais. Ils m’ont chassé; sorti, et j’ai emmené mes amis au théâtre pour me montrer ma scène. Ma scène a été coupée “, avait déclaré Kapil.

Sunny Deol et Ameesha Patel de Gadar : Ek Prem Katha se sont réunis pour la suite du film, 20 ans après le blockbuster. Les deux reprendront leurs rôles dans le film qui a annoncé son calendrier de tournage. Anil Sharma dirige la suite sous la production de Zee Studios. Le film devrait sortir plus tard cette année.