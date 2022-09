Le directeur d’Aashram, Prakash Jha, révèle si la tendance au boycott a affecté ou non Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan : “Ils font des remakes de bakwaas”

Aamir Khan a subi un coup dur après que son film tant attendu Laal Singh Chaddha ait terriblement craqué au box-office. Le film a également reçu des critiques négatives de la part des critiques et du public qui l’ont regardé. Alors qu’il était dit que la tendance “Boycott Bollywood” sur les réseaux sociaux affectait les affaires du film, le réalisateur d’Aashram, Prakash Jha, a déclaré que les gens de l’industrie cinématographique hindi ne faisaient que des remakes de bakwas.

Lors de sa récente interaction avec Cinestaan, Prakash Jha a expliqué si les tendances au boycott affectaient vraiment Bollywood ou non. Il a critiqué le contenu du film et a déclaré que ces personnes devraient comprendre qu’elles fabriquent des bakwas. Il a dit qu’un film ne peut pas être réalisé uniquement par des acteurs ou des entreprises à gros budget et bien payés, il faut écrire une bonne histoire qui vous fait comprendre et vous divertit.

Le réalisateur a poursuivi en disant que les gens devraient faire des histoires ancrées dans notre culture, ajoutant qu’ils ne faisaient que produire des remakes. “Si vous n’avez pas d’histoire à raconter, arrêtez de faire des films”, a déclaré Jha, ajoutant qu’ils devraient travailler dur et penser de manière originale car les gens sont devenus léthargiques.

Parlant de la culture du boycott, Jha a déclaré qu’elle a toujours existé, mais c’est juste que les gens utilisent les médias sociaux comme moyen de communication. Il a dit que si Dangal et Lagaan avaient échoué, il aurait été entendu qu’il était affecté en raison du boycott. Mais Laal Singh Chaddha n’a pas répondu aux attentes du public. “Je n’ai pas encore trouvé quelqu’un qui ait dit ‘wow, quel film c’était'”, a-t-il dit.

Cependant, Jha a reconnu les efforts et le travail acharné d’Aamir, mais il a soutenu que l’échec de Laal Singh Chaddha ne peut pas seulement être imputé à la tendance au boycott, mais que le contenu du film entre également en ligne de compte.

Après avoir connu un énorme succès avec la série Web Aashram mettant en vedette Bobby Deol dans le rôle de Nirala Baba, Jha propose maintenant un film tranche de vie Matto Ki Saikal qui raconte l’histoire d’un journalier, de sa famille et de leur vélo qui leur est très cher. Il sortira en salles le 16 septembre.