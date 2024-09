Le directeur créatif de « Days Gone » est contrarié par la présence de Deacon dans « Astro Bot »

Les jours passés Plier

Dans l’une des histoires les plus étranges issues du brillant lancement d’Astro Bot, qui rend hommage à presque tous les jeux majeurs et mineurs centrés sur PlayStation de l’histoire, le créateur d’un personnage est en fait contrarié que son héros soit entré dans le jeu en tant que Bot.

Ce serait l’ancien Days Gone Le directeur créatif John Garvin tweete qu’il n’est pas amusé que le héros de son jeu, Deacon St. John, ait été « réduit à un personnage de dessin animé » [sp] promouvoir du petit gibier. » Sérieusement :

Garvin poursuit en disant qu’il « ne connaît pas » Astro Bot et que même s’il leur souhaite bonne chance, il ne veut pas que cela se fasse aux « dépens » de Days Gone. Et que quelque chose qu’il a créé soit à nouveau utilisé, comme un complice pour « promouvoir un produit ». Il passe un certain nombre d’autres tweets à se battre avec les gens qui s’y opposent.

C’est une approche vraiment bizarre car Astro Bot est clairement censé être un hommage léger à toute l’histoire de PlayStation, et reconnaître chaque jeu avec des bots est un honneur et non un vol de propriété intellectuelle pour se promouvoir.

Garvin est contrarié par l’annulation d’une suite de Days Gone depuis des années maintenant, à un moment donné blâmer les « critiques éveillés » pour l’accueil peu chaleureux qu’il a reçu. Les raisons qu’il a énumérées dans un tweet maintenant supprimé étaient, et je cite :

1. il y avait des problèmes techniques comme des bugs, du streaming et de la fréquence d’images ;

2. Il y avait des critiques qui n’avaient pas pris la peine de jouer au jeu

3. Et trois, il a réveillé les critiques qui ne pouvaient pas supporter un motard blanc bourru regardant le cul de son rendez-vous.

Ce sentiment a ensuite été totalement désavoué par Bend Studio, à tel point qu’ils ont dû publier une déclaration :

Le jeu a reçu un ok 71 sur Metacritic lors de sa sortie en 2019, mais cela le place bien en dessous de tant d’autres succès propriétaires de Sony qui se situaient généralement dans la partie supérieure des années 80 ou 90. Selon les chiffres de venteDays Gone a été le 13e jeu le plus vendu de la génération PS4 avec 7,3 millions d’exemplaires, juste un cran en dessous de Bloodborne avec 7,46 millions. Mais oui, l’accueil critique semble avoir quelque chose à voir avec le fait que le jeu n’ait pas eu de suite, pas seulement avec les ventes.

Ce n’est que la dernière d’une longue série de controverses autour de Garvin, mais c’est sans doute l’une des prises de position les plus étranges que nous ayons vues de sa part. Vous pouvez trouver Deacon dans le jeu et débloquer sa moto emblématique. Lui et plus de 170 autres robots sur le thème de PlayStation. C’est une chose cool d’être présenté et il ne m’est même jamais venu à l’esprit qu’il était possible de penser autrement.

