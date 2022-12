Le directeur créatif de Balenciaga s’excuse pour une campagne publicitaire controversée

Écrit par Par Leah Asmelash, CNN

Le directeur créatif de Balenciaga, Demna, a présenté des excuses publiques pour l’une des récentes campagnes publicitaires de la marque de mode, qui présentait des images de jeunes enfants câlinant des ours en peluche dans des vêtements fétichistes.

“Je tiens à m’excuser personnellement pour le mauvais choix artistique de concept pour la campagne de cadeaux avec les enfants et je prends ma responsabilité”, a écrit Demna, qui ne porte que son prénom, dans une déclaration Instagram vendredi. “Il était inapproprié que des enfants fassent la promotion d’objets qui n’avaient rien à voir avec eux.”

La campagne, photographiée par le photographe Gabriele Galimberti, visait à promouvoir une variété de nouveaux produits de la boutique de cadeaux Balenciaga.

Il présentait des images de jeunes enfants vêtus de pièces de la ligne Balenciaga Kids. Les sacs ours en peluche, quant à eux, avaient été présentés comme accessoires dans le défilé prêt-à-porter printemps-été 2023 de Balenciaga.

Mais beaucoup ont critiqué les photos, arguant que les sacs étaient inappropriés pour les enfants.

Dans une déclaration fournie à CNN la semaine dernière, Galimberti a déclaré : “Je ne suis pas en mesure de commenter (sur) les choix de Balenciaga, mais je dois souligner que je n’avais en aucune manière le droit de choisir (sic) les produits, ni les modèles, ni la combinaison des mêmes.”

“Le mauvais choix artistique”

La déclaration de Demna a continué: “Même si j’aimerais parfois provoquer une réflexion à travers mon travail, je n’aurais JAMAIS l’intention de le faire avec un sujet aussi horrible que la maltraitance des enfants que je condamne.” Il a ajouté qu’il s’est engagé à travailler avec les “organisations de protection de l’enfance” pour aller de l’avant.

La maison de couture de luxe s’était déjà excusée pour la campagne la semaine dernière et l’avait entièrement retirée.

Le message de Demna a été suivi d’une déclaration Instagram du président et chef de la direction de Balenciaga, Cédric Charbit, qui a présenté ses propres excuses pour “nos erreurs” et a partagé une série d’éléments d’action actuellement mis en œuvre dans la maison de couture.

Celles-ci incluent une réorganisation du département image du label, ainsi que de nouveaux systèmes de contrôle interne et externe du contenu et des campagnes. Charbit a promis une formation en communication pour les employés de Balenciaga, une “tournée d’écoute” avec des groupes de défense des enfants et des subventions pour “aider à faire une différence dans la protection des enfants”.

Peu de temps après que la campagne Gift Shop ait fait la une des journaux, la marque a engagé une action en justice de 25 millions de dollars pour une campagne distincte – pour sa collection printemps 2023 – qui avait également suscité la controverse. Une image de cette campagne présentait des pages de la décision de la Cour suprême de 2008 dans l’affaire États-Unis contre Williams, “qui confirme comme illégale et non protégée par la liberté d’expression la promotion de la pornographie enfantine”, selon une déclaration que Balenciaga a fournie à CNN plus tôt cette semaine. .

La campagne reproduisait un environnement d’entreprise, avec des prises de vue mises en scène dans un “espace de bureau de Manhattan”. La page de la décision était visible au sommet d’un bureau encombré dans une image. Dans des documents judiciaires déposés vendredi dernier, Balenciaga a affirmé que la présence du document sur le plateau était “malveillante ou, à tout le moins, extraordinairement imprudente” de la part de la société de production North Six, du décorateur Nicholas Des Jardins et de sa société.

Tous les trois devraient être tenus responsables, selon le dossier du tribunal.

Mais le communiqué de Charbit indique aujourd’hui que Balenciaga “a décidé de ne pas engager de poursuites”. Il n’a pas fourni de raison.

CNN a contacté North Six et Des Jardins pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.