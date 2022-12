Le directeur créatif de Balenciaga s’excuse pour une campagne “inappropriée” – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Directeur de la Création Balenciaga, Demna Gvasalia, 41 ans, a rompu son silence concernant la récente controverse de la campagne de vacances de la marque, qui mettait en scène des enfants tenant des ours en peluche en cuir. Le designer s’est rendu sur Instagram le 2 décembre pour publier une déclaration officielle. “Je tiens à m’excuser personnellement pour le mauvais choix artistique de concept pour la campagne de cadeaux avec les enfants et j’assume ma responsabilité. Il était inapproprié que des enfants fassent la promotion d’objets qui n’avaient rien à voir avec eux », a-t-il écrit. Notamment, Demna a également souligné qu’il “condamne” la maltraitance des enfants et “JAMAIS” avait l’intention de “provoquer” cela.

“Même si j’aimerais parfois provoquer une réflexion à travers mon travail, je n’aurais JAMAIS l’intention de le faire avec un sujet aussi horrible que la maltraitance des enfants que je condamne. Période », a ajouté l’artiste géorgien. Demna a également déclaré: “Je dois apprendre de cela, écouter et dialoguer avec les organisations de protection de l’enfance” afin “d’aider sur ce terrible sujet”. Il a également conclu la longue déclaration par des excuses. “Je m’excuse auprès de toute personne offensée par les visuels et Balenciaga a garanti que des mesures adéquates seront prises non seulement pour éviter des erreurs similaires à l’avenir, mais aussi pour assumer la responsabilité de protéger le bien-être des enfants de toutes les manières possibles”, a-t-il conclu.

La déclaration de Demna intervient quatre jours après que Balenciaga a publié une déclaration officielle à ce sujet, qui a également été partagée sur le même compte Instagram vérifié. “Nous assumons l’entière responsabilité de notre manque de surveillance et de contrôle des documents en arrière-plan et nous aurions pu faire les choses différemment”, a commencé le communiqué. « Alors que les enquêtes internes et externes sont en cours, nous prenons les mesures suivantes : • Nous revoyons attentivement notre organisation et nos modes de fonctionnement collectifs. • Nous renforçons les structures autour de nos processus créatifs et étapes de validation. Nous voulons nous assurer que les nouveaux contrôles marquent un pivot et empêcheront que cela ne se reproduise. • Nous jetons les bases avec des organisations spécialisées dans la protection de l’enfance et visant à mettre fin à la maltraitance et à l’exploitation des enfants.

Eux aussi ont conclu la déclaration par des excuses officielles à toute personne offensée par la campagne. « Nous voulons apprendre de nos erreurs et identifier les façons dont nous pouvons contribuer. Balenciaga réitère ses sincères excuses pour l’offense que nous avons causée et étend ses excuses aux talents et partenaires », a écrit la société espagnole. Les deux déclarations interviennent des semaines après le lancement de la campagne des Fêtes et ont suscité l’indignation des parents et des célébrités sur les réseaux sociaux.

Fashionista dévouée de Balenciaga et fondatrice de SKIMS Kim Kardashian42 ans, a également rompu son silence à ce sujet par Twitter le 27 novembre. “Je suis resté silencieux ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûté et indigné par les récentes campagnes Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela pourrait se sont produits », a écrit la mère de quatre enfants. “En tant que mère de quatre enfants, j’ai été secouée par les images dérangeantes. La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants de quelque nature que ce soit ne devrait pas avoir sa place dans notre société – point final.

J’ai été silencieux ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûté et indigné par les récentes campagnes Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver. –Kim Kardashian (@KimKardashian) 27 novembre 2022

Les Kardashian La star a également révélé qu’elle avait parlé avec la marque, pour s’assurer que cela “ne se reproduise plus jamais”. “J’apprécie la suppression des campagnes et des excuses de Balenciaga. En parlant avec eux, je pense qu’ils comprennent la gravité du problème et prendront les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais », a-t-elle ajouté sur le fil Twitter. Kim a conclu en disant qu’elle “réévalue” actuellement sa relation avec Balenciaga. “En ce qui concerne mon avenir avec Balenciaga, je réévalue actuellement ma relation avec la marque, en la basant sur leur volonté d’accepter la responsabilité de quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver au départ – et les actions que je m’attends à les voir prendre pour protéger les enfants », a-t-elle conclu.