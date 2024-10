Le directeur artistique du Livre des Amis de Natsume, Yukihiro Shibutani, est décédé à 63 ans – Actualités

Artiste de fond d’anime, directeur artistique et GAKIproAstudio directeur du conseil d’administration du studio d’art Yukihiro Shibutani est décédé dans un hôpital de Tokyo le 15 septembre des suites d’une aggravation d’une maladie chronique. Il avait 63 ans. Ses proches ont organisé des funérailles privées.

GAKIproAstudio la société mère YAP Ishigaki Production note qu’il est prévu d’organiser un service commémoratif public pour Shibutani, même si de plus amples détails n’ont pas été décidés.

Image via YAP Ishigaki Production © 緑川ゆき・白泉社/「夏目友人帳」製作委員会

Shibutani a travaillé comme directeur artistique pour les arrière-plans du Le livre des amis de Natsume de la première saison en 2008 à la septième saison en cours, qui vient d’être créée plus tôt ce mois-ci. Le X officiel de l’anime (anciennement Gazouillement ) compte et le X/ Gazouillement compte du studio Chouka qui produit la septième saison de l’anime, ont tous deux publié des articles sur la mort de Shibutani.

Shibutani rejoint le YAP Ishigaki Production studio d’art de fond à l’âge de 20 ans, et depuis, il travaille sur l’art de fond et dirige l’art de nombreux anime depuis le début des années 1980. Certains des nombreux anime pour lesquels Shibutani a été directeur artistique incluent le Patlabor Anime télévisé, les 283 premiers épisodes de Détective Conan les 15 premiers Détective Conan films (jusqu’en 2015 Détective Conan : Les Tournesols de l’Enfer ), Clé de l’idole du métal le Guerres de Sakura anime vidéo original ( OAV ), Kamichu ! , Grosse liquidation ! , Sasameki Koto , Godzilla : la planète des monstres et les deux suites du film, Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai , TONIKAWA : Sur la lune pour vous , À ton éternité , Les quatre fils de la famille Yuzuki et Le dilemme d’un archidémon : comment aimer votre épouse elfe .