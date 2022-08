Le directeur adolescent de Syilx Coyote Cruises élève les jeunes leaders à Penticton

Aaron Hemens, journaliste de l’Initiative de journalisme local

LE DISCOURS

Chaque jour d’été, vous pouvez trouver un flux apparemment sans fin de personnes descendant le petit escalier d’entrée de Coyote Cruises dans le “Penticton Channel”, désireux de dériver sur des tubes sur une rivière paresseuse.

Jacob George, 19 ans, de la bande indienne de Penticton (PIB), occupe le poste de directeur général de cette entreprise estivale occupée dans les terres natales de Syilx, qui a pris ses fonctions plus tôt cette année.

Coyote Cruises, propriété de PIB, loue des tubes au début du chenal et propose un service de navette de retour au bout d’un flotteur de sept kilomètres. George travaille dans l’entreprise depuis 2018 et a assumé un nouveau rôle de direction au sein de l’entreprise chaque année depuis.

“C’est définitivement stimulant et quelque chose dont nous pouvons être fiers”, a déclaré George. « Je veux donner le bon exemple à ma communauté.

George, qui partage ses journées de travail avec la prise en charge de son fils de deux ans, a déclaré qu’il assurait naturellement un rôle de gardien à la maison et au travail. Il n’est pas étranger à aider les membres de son personnel au-delà de la saison estivale, en les conduisant régulièrement à des endroits ou en leur offrant des conseils lorsqu’on leur demande.

Après un changement de direction en 2019, George et le reste du personnel de Coyote Cruises ont été licenciés et invités à présenter une nouvelle candidature. George a déclaré qu’il avait raté la date limite pour postuler à cette ronde d’embauche, mais qu’il avait pu se faufiler dans une entrevue de dernière minute parce que l’un des gestionnaires avait reconnu son potentiel.

“Il m’a vu tous les jours à 6 heures du matin marcher jusqu’à l’arrêt de bus pour prendre le bus de bonne heure pour aller à l’école”, a déclaré George. “Et il a dit: ‘Personne qui n’a pas une bonne éthique de travail ne fera ça, surtout à cet âge.”‘

En tant que leader au sein de l’entreprise, George aime utiliser son expérience pour montrer l’exemple et aider à créer une génération de travailleurs acharnés et de solutionneurs de problèmes dans la communauté.

“Ce travail m’a vraiment permis de parler aux jeunes avec un sens de l’autorité”, a-t-il déclaré. “Cela leur donne une structure dans leur vie dont tout le monde a besoin, en particulier pendant les 10 semaines de la période la moins structurée qu’ils aient jamais eue – les étés.”

Il y a environ 30 employés employés chez Coyote Cruises, le principal groupe démographique étant les jeunes du collège et du lycée qui occupent leur premier emploi.

George estime qu’environ un tiers du personnel est autochtone. Plus tôt cette année, il a visité diverses écoles de la ville et a invité les étudiants autochtones à envisager de postuler pour un emploi chez Coyote Cruises, car il souhaite voir plus de représentation dans l’entreprise appartenant à la bande.

Regarder les membres du personnel grandir à un niveau qu’il sait qu’ils peuvent atteindre, a-t-il dit, est l’une de ses parties préférées dans le travail.

“En fin de compte, vous devez réaliser que c’est leur premier emploi – et j’étais là. J’étais juste là, à leur place », a-t-il déclaré. “Nous commençons tous quelque part.”

sninaʔ Faith Richards, membre de la bande indienne d’Osoyoos, travaille chez Coyote Cruises depuis maintenant deux ans. La jeune fille de 18 ans a obtenu le poste grâce à sa sœur, qui avait été embauchée avec l’aide de George.

Richards a décrit George comme un grand supporter, un bon leader et le meilleur manager qu’elle ait jamais eu.

“Jacob est le type de leader qui veut que vous fassiez de votre mieux, toujours, et vous poussera jusqu’à ce que vous le fassiez, de manière positive”, a déclaré Richards. “Il s’assure que vous ne vous poussez pas au point de vous épuiser, mais que vous faites de votre mieux et ne veut pas que vous fassiez moins que cela.”

Richards a déclaré qu’elle avait appris grâce à George comment naviguer de manière appropriée dans des situations difficiles au travail, telles que traiter avec des clients indisciplinés.

« Il m’a beaucoup inspiré. Je m’assure simplement de travailler aussi dur que possible et d’être une personne positive, et d’être super heureuse tout le temps », a-t-elle déclaré.

George est clair qu’il veut donner l’exemple et établir une solide éthique de travail que les membres de l’équipe peuvent utiliser pour le reste de leur vie.

“S’il s’agit de leur premier emploi, cela crée vraiment un précédent sur la façon dont les choses devraient être faites dans leurs emplois ultérieurs”, a-t-il déclaré.

D’autres collègues ont décrit le leadership de George comme doux et que tout le monde respecte. Sa capacité à résoudre calmement les conflits et à maintenir son autorité auprès des clients plus âgés et de ses pairs – dont beaucoup ont le même âge ou pas beaucoup plus âgés – a également été saluée par le personnel.

“De nombreux membres du personnel m’ont dit qu’ils étaient tellement heureux d’avoir Jacob comme directeur et dirigeant”, a déclaré Diana Stirling, partenaire commerciale de Coyote Cruises. “C’était phénoménal de voir comment il travaille avec les gens et comment il travaillait avec ses pairs quand il était pair.”

George a déclaré que son objectif à long terme était de posséder sa propre entreprise. Pour l’instant, il a déclaré que ses grands projets pour Coyote Cruises étaient de continuer à se concentrer sur la formation de leaders dans la communauté.

“C’est formidable de voir ces jeunes se lever et faire ce qu’ils font”, a-t-il déclaré.

