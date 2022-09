Le directeur adjoint de Mendota High deviendra directeur en 2023 – Shaw Local

« Cette communauté est ma maison, j’en suis très fier. J’espère qu’ils sauront que je serai là pour faire tout ce que je peux pour aider leurs enfants à réussir. — Joe Masini, directeur adjoint de Mendota High School, deviendra directeur en 2023

Joe Masini, directeur adjoint depuis 16 ans, assumera bientôt le rôle de directeur à Mendota High School à partir de l’année scolaire 2023.

Masini a été à Mendota High School pendant les 29 années de sa carrière professionnelle. Il est diplômé de l’Université Western Illinois avec un diplôme en éducation industrielle et une mineure en histoire. En 1994, il a été embauché à Mendota pour donner des cours d’arts industriels, notamment le dessin, l’électronique, les bois et les métaux. L’année suivante, il commence à enseigner l’histoire. Au cours de ses 12 années en tant qu’enseignant, il a également été entraîneur de football, de baseball et de basketball masculin et féminin.

En 2003, le directeur de Mendota de l’époque a suggéré à Masini d’obtenir sa maîtrise et il est retourné à Western et a obtenu une maîtrise en administration et leadership pédagogiques. En 2006, il y avait une ouverture pour le directeur adjoint, et Masini a été dans ce rôle depuis.

Masini a déclaré qu’il n’avait jamais eu d’ambition spécifique pour devenir directeur et qu’il n’aurait envisagé le rôle que pour Mendota. Mais, avec le poste de directeur ouvert, il s’agissait d’une transition naturelle car la principale Denise Aughenbaugh quitte pour assumer le rôle de surintendant lorsque Jeff Prusator, l’actuel surintendant, prend sa retraite.

Maintenant, Masini a hâte d’assumer le nouveau rôle et toutes ses responsabilités pour clore sa carrière. Le rôle nécessite moins de concentration sur l’assiduité et les procédures disciplinaires et plus de travail avec le personnel et les opérations quotidiennes de gestion de l’école. Masini a déclaré qu’il souhaitait continuer à créer un environnement de travail amusant tout en faisant avancer les choses.

“Je veux [the teachers and staff] avoir hâte de venir travailler tous les jours et j’espère pouvoir créer un environnement dans lequel ils pourront le faire », a déclaré Masini.

L’objectif principal de Masini sera axé sur les étudiants, faisant toujours ce qu’il y a de mieux pour les enfants. Au fil des ans, Masini a déclaré avoir appris d’Aughenbaugh et de Prusator que chaque décision prise doit tenir compte de la manière dont elle affectera les étudiants.

Aughenbaugh a déclaré que Masini avait une solide éthique de travail, était respecté par le personnel et accordait toujours la priorité aux étudiants.

“Il est important que nous reconnaissions que quelqu’un, là où il en est dans sa carrière, relève de nouveaux défis”, a déclaré Aughenbaugh. “Cela en dit long sur son caractère qu’il est prêt à apprendre de nouvelles choses si tard dans sa carrière pour le bien de l’école et de ses élèves.”

L’objectif est que la transition de Masini vers le principal soit aussi fluide que possible. Il utilisera les 10 prochains mois pour travailler avec Aughenbaugh et en apprendre le plus possible sur le rôle.

Les deux enfants de Masini sont également passés par le système scolaire de Mendota. L’épouse de Masini est professeur d’anglais au lycée et a également travaillé à Mendota pendant toute sa carrière professionnelle. Les deux se sont rencontrés à l’école de premier cycle de Western.

Masini a déclaré que lui et sa femme avaient eu des opportunités qu’ils auraient pu poursuivre ailleurs au fil des ans. Par exemple, après avoir obtenu sa maîtrise, Masini a déclaré que sa ville natale de Rock Falls lui avait offert un emploi presque le même jour que Mendota. Mais, il a décidé de rester, car sa femme et ses enfants étaient impliqués dans le quartier et toute la famille aime la communauté.

“Cette communauté est ma maison, j’en suis très fier”, a déclaré Masini. “J’espère qu’ils sauront que je serai là pour faire tout ce que je peux pour aider leurs enfants à réussir.”

Masini sera directeur à compter du 1er juillet 2023.