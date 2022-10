Le directeur à la retraite du conseil scolaire public de Thunder Bay, en Ontario, fait face à des allégations de faute professionnelle

Avertissement : Cet article contient des commentaires présumés offensants :

Le directeur récemment retraité du conseil scolaire du district de Lakehead à Thunder Bay, en Ontario, fait face à des allégations de faute professionnelle de la part de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, qui réglemente les éducateurs de la province.

Le collège tiendra des audiences disciplinaires sur les allégations selon lesquelles Ian MacRae aurait commis des actes qui seraient raisonnablement considérés comme “honteux, déshonorants ou non professionnels” et se serait livré à une conduite indigne d’un membre, selon l’avis d’audience publié sur le site Web du collège.

L’avis d’audience comprend les détails de 21 employés ou administrateurs du conseil scolaire public (également connu sous le nom d’écoles publiques Lakehead) et contient des allégations qui remontent à juin 2014, le même mois que sa nomination au poste de directeur a été annoncée pour la première fois.

MacRae a pris sa retraite en août après plus de 40 ans de travail pour le conseil. Il avait été surintendant de l’éducation de 2009 à 2014. Avant cela, il était directeur et enseignant.

Il avait proposé son nom pour se présenter comme administrateur du conseil lors des élections municipales de 2022, qui ont lieu ce lundi, mais a été disqualifié car il n’était pas éligible pour se présenter à l’époque en tant qu’employé actif du conseil.

L’avis allègue que MacRae a fait des commentaires racistes et dégradants à l’égard des Autochtones, du personnel et des administrateurs du conseil d’administration.

Il allègue que MacRae s’est endormi pendant le travail à plusieurs reprises, notamment lors d’une audience d’expulsion d’étudiants, d’une réunion contre le racisme et lors de réunions du conseil d’administration et de téléconférences.

Il est également allégué qu’il a insisté pour surveiller les membres du personnel pendant qu’ils procédaient à une évaluation de sa propre performance, et il a fait des commentaires inappropriés à des témoins potentiels dans une enquête de harcèlement sur sa conduite.

Le comité de discipline de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario n’a pas prouvé les allégations. La date de l’audience n’a pas encore été fixée.

Les avocats représentant MacRae n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CBC.

Commentaires inappropriés, interactions présumées avec le personnel

Vers juin 2016, MacRae a eu “un contact physique inapproprié” avec un collègue, frottant le bras d’une femme sans nom tout en lui disant “qu’elle était” spéciale “pour lui”, selon l’avis d’audience.

Tout au long de son mandat de directeur, MacRae aurait également fait des commentaires au personnel selon lesquels “il savait ou aurait dû savoir qu’ils n’étaient pas les bienvenus”, notamment en appelant différentes personnes “lemming à deux visages poignardant dans le dos”, “reine de beauté en herbe”, “stupide”. ” et ” la nonne “, entre autres.

En référence à une femme, MacRae aurait déclaré “qu’il la” ferait exploser “ou des mots à cet effet”, selon le document.

Vers le printemps 2017, MacRae aurait demandé au personnel des communications de supprimer les réalisations d’un membre du personnel du site Web du conseil et aurait déclaré “qu’il souhaitait que de mauvaises choses lui arrivent”.

Vers mai 2019, alors qu’il parlait à un candidat à un poste de surintendant au sein du conseil d’administration, MacRae aurait déclaré: “Le travail est à vous et vous l’obtiendrez en vous basant uniquement sur l’apparence.”

Allégations concernant les peuples autochtones

Un certain nombre de commentaires inappropriés que MacRae aurait faits au sujet des peuples autochtones sont inclus dans l’avis d’audience.

“Quand on avait l’habitude de se réunir, on mettait un bocal au milieu de la table et il fallait mettre [five] intervient chaque fois que vous dites quelque chose de négatif sur les Autochtones. Je mets toujours 20 dollars au début de la réunion. J’avais beaucoup à dire”, aurait déclaré MacRae en juin 2016.

À peu près au même moment, alors qu’il sélectionnait le nom d’une nouvelle école, MacRae aurait déclaré: “Il y aurait un nom indien sur mon cadavre.”

Ellen Chambers, présidente du conseil d’administration du conseil scolaire du district de Lakehead, a déclaré qu’elle était au courant de l’audience disciplinaire à venir, mais a refusé de commenter davantage car cela “se qualifie comme une affaire de personnel”.

CBC a également contacté le conseil scolaire pour obtenir des commentaires, mais n’avait pas encore reçu de réponse au moment de la publication.

En cas de culpabilité, il existe une gamme de mesures disciplinaires possibles, notamment :