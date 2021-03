Le diplomate en chef de l’Union européenne au Venezuela quitte le pays Caracas Venezuela Le diplomate de l’Union européenne Nicolas Maduro

Isabel Brilhante Pedrosa a tweeté une photo de Caracas montrant la chaîne de montagnes qui borde la capitale vénézuélienne au nord et le message «merci infiniment à tous les Vénézuéliens pour leur affection».

L’action du gouvernement vénézuélien contre Brilhante Pedrosa est intervenue après que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont sanctionné 19 responsables vénézuéliens, gelant leurs avoirs et leur interdisant de se rendre dans le bloc, invoquant la détérioration de la situation au Venezuela après les élections de décembre 2020. Les principaux partis d’opposition ont boycotté ces élections.

Cette décision a marqué la deuxième fois en près de huit mois que Brilhante Pedrosa a été déclarée persona non grata et a reçu l’ordre de quitter le Venezuela. Les deux affaires étaient liées aux sanctions de l’Union européenne contre des responsables et alliés de Maduro.