Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, a déclaré que Moscou resterait une partie de l’histoire européenne malgré ses actions en Ukraine

Les pays européens devraient garder un sens des proportions lorsqu’ils punissent la Russie pour ses actions en Ukraine, a déclaré le ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg. Le diplomate a mis en garde contre des mesures punitives telles qu’une interdiction générale de visa pour tous les citoyens russes.

S’exprimant lundi à l’université de recherche Sciences Po à Paris, Schallenberg a déclaré: “Nous ne devrions pas dépasser la cible en imposant, par exemple, une interdiction de visa à 144 millions de Russes.”

Le ministre a également déclaré que la Russie continuerait de faire partie de l’histoire et de la culture européennes malgré les tensions actuelles entre l’UE et son voisin oriental.

Le diplomate autrichien a cependant précisé que Vienne soutient inconditionnellement l’Ukraine dans son conflit avec la Russie.

Mais, selon le ministre, l’Occident «faut aussi penser au jour d’après, à la semaine d’après et aux mois qui suivent.”

Schallenberg a noté que l’architecture de sécurité de l’Europe inclurait toujours la Russie, d’une manière ou d’une autre, à l’avenir, compte tenu de son rôle en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et de son statut de puissance nucléaire.

Il a ensuite souligné l’importance de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et a critiqué la Pologne, qui a présidé la dernière réunion de l’entité début décembre, pour avoir exclu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov de l’événement.

“L’OSCE est l’une des rares plateformes restantes où les diplomates russes siègent encore et doivent écouter nos arguments, nos critiques acerbes de la guerre d’agression russe,», a expliqué le chef de la diplomatie autrichienne.

En plus de conserver ce qu’il a décrit comme un sens des proportions, l’Occident devrait également s’efforcer de rester uni en 2023, a fait valoir le responsable.

Il a dit “notre conduite aujourd’hui définira le statut du monde libre dans les années à venir.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

Peu avant le déclenchement des hostilités, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. En septembre dernier, Donetsk et Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont été incorporées à la Russie à la suite de référendums.