Le diplomate chinois Zhao Wei a déclaré « persona non grata »

OTTAWA –

Le gouvernement libéral expulse le diplomate chinois Zhao Wei, qui, selon l’agence d’espionnage du Canada, était impliqué dans un complot visant à intimider le député conservateur Michael Chong et ses proches à Hong Kong.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré dans un communiqué que le Canada avait déclaré le diplomate basé à Toronto persona non grata, pour ce qu’elle appelle « l’ingérence étrangère dans nos affaires intérieures ».

Joly, qui a averti la semaine dernière que Pékin riposterait si Ottawa expulsait des diplomates, a déclaré que la décision faisait suite à « un examen attentif de tous les facteurs en jeu ».

Elle dit que « défendre notre démocratie est de la plus haute importance », après avoir déclaré que la Chine pourrait menacer la sécurité des Canadiens et la prospérité du pays.

Le gouvernement fédéral a confirmé un rapport dans le Globe and Mail selon lequel le SCRS avait des informations en 2021 selon lesquelles le gouvernement chinois cherchait des moyens d’intimider Chong et ses proches à Hong Kong à cause de sa critique du bilan de Pékin en matière de droits de l’homme.

La Chine a insisté sur le fait qu’elle ne s’ingère pas dans les affaires intérieures d’autres pays, mais dit qu’elle répondra à ce qu’elle appelle des provocations.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 8 mai 2023.

Le député conservateur Michael Chong se lève pendant la période des questions sur la colline du Parlement à Ottawa le mercredi 3 mai 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick