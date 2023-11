Le diplomate américain Blinken rencontre le ministre turc des Affaires étrangères pour des négociations difficiles entre Israël et Gaza | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré son homologue turc alors qu’il poursuit une tournée difficile au Moyen-Orient visant à apaiser les tensions régionales liées à la guerre entre Israël et le Hamas.

Blinken a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan pendant deux heures et demie lundi matin à Ankara, mais a été snobé par le président Recep Tayyip Erdogan.

“La mission principale de Blinken était de gagner plus de temps [for Israel]”, a déclaré à Al Jazeera Tamer Qarmoot, professeur de politique publique à l’Institut d’études supérieures de Doha. « Et les Turcs le savent. C’est pourquoi il a reçu cet accueil froid.

Le voyage de Blinken en Turquie fait suite à des réunions tendues avec les dirigeants arabes en Irak, en Palestine et en Jordanie ce week-end.

Les dirigeants arabes et musulmans ont exprimé leur frustration face au soutien indéfectible de Washington à Israël alors que celui-ci poursuit son assaut d’un mois contre Gaza, tuant près de 10 000 personnes, dont plus d’un tiers d’enfants.

Washington a soutenu la nécessité d’une « pause humanitaire » dans les combats, mais n’a pas rejoint la plupart des pays du monde pour appeler à une trêve totale.

La mission de Blinken, sa deuxième dans la région depuis le début de la guerre, a trouvé un soutien limité pour ses efforts visant à contenir les retombées. Israël a repoussé les pressions américaines en faveur d’une pause dans les combats, tandis que les pays arabes et musulmans ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat pour atténuer le nombre croissant de victimes à Gaza.

Resul Serdar d’Al Jazeera, en reportage depuis Ankara, a suggéré que Blinken et Fidan avaient trouvé peu de points d’accord.

« La partie américaine a tenté de convaincre les responsables turcs d’exercer davantage de pression sur le Hamas et de lui faire libérer les prisonniers », a-t-il déclaré. « Mais la position turque était très claire sur cette question. Ils ont dit que la libération des prisonniers devrait être mutuelle, le Hamas libérant les captifs et Israël libérant les prisonniers palestiniens.

“La Turquie a également demandé un cessez-le-feu inconditionnel et a déclaré qu’il devrait y avoir un mécanisme international pour observer le cessez-le-feu, dont Ankara serait le garant”, a poursuivi Serdar. «Mais nous n’avons rien entendu de la part de Blinken concernant un cessez-le-feu. Il a utilisé l’expression « pause humanitaire » et la partie turque lui a dit que cela n’était pas suffisant.





La Turquie, qui est un allié stratégique des États-Unis malgré de nombreuses divisions en politique étrangère, a été l’un des critiques les plus féroces d’Israël dans la région depuis le début de la guerre, accusant Israël de se comporter comme un « criminel de guerre » et de commettre un « massacre ».

Samedi, Ankara a rappelé son ambassadeur de Tel Aviv, Erdogan affirmant qu’il avait « annulé » ses relations avec Netanyahu.

Le dirigeant turc a émis des critiques tout aussi cinglantes à l’égard des puissances occidentales qui soutiennent Israël au milieu de l’effusion de sang à Gaza.

« Ceux qui ont versé des larmes de crocodile pour les civils tués dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie assistent désormais tranquillement au meurtre de milliers d’enfants innocents », a déclaré Erdogan le mois dernier.





Colère du public

La frustration de la Turquie à l’égard de Washington s’est clairement manifestée lors de la visite de Blinken.

Dans un apparent camouflet, Erdogan a abandonné Blinken pour qu’il voyage à travers le nord-est de la Turquie, le laissant rencontrer son ministre des Affaires étrangères.

Quelques heures avant l’arrivée de Blinken, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant une base aérienne qui accueille les troupes américaines dans le sud-est de la Turquie. La police aurait dispersé les manifestations avec des gaz lacrymogènes et des bidons d’eau.

“Il y a un énorme mécontentement ici”, a déclaré Resul Serdar, correspondant d’Al Jazeera depuis Ankara. « Les organisateurs [of the protest] « Nous essayons d’exercer une pression énorme sur les gouvernements américain et turc pour qu’ils mettent fin à la guerre à Gaza. »





Clivages en matière de politique étrangère

Les relations tendues entre les États-Unis et la Turquie précèdent la guerre Hamas-Gaza, les deux pays se disputant des questions de politique étrangère allant de l’OTAN à l’Irak.

Ankara est frustré par le retard dans l’approbation par le Congrès américain d’un accord de 20 milliards de dollars pour 40 avions de combat F-16. Washington attend que la Turquie ratifie la candidature de la Suède à l’OTAN.

Pour ajouter aux tensions, les États-Unis ont intensifié leurs sanctions contre les entités turques qui, selon eux, aident la Russie à échapper aux sanctions et à importer des biens liés à la guerre.

La Turquie est également irritée par le soutien américain aux combattants kurdes en Syrie qui ont combattu l’EIIL (ISIS) mais qu’Ankara considère comme faisant partie du groupe armé Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.





Alors que la guerre à Gaza se prolonge, Erdogan a tenté de positionner la Turquie comme un intermédiaire pour mettre fin à la violence et progresser vers un État palestinien indépendant.

Il a déclaré qu’Ankara « travaillait en coulisses » avec ses alliés régionaux pour établir un cessez-le-feu et garantir un flux ininterrompu d’aide humanitaire à Gaza.

“Notre priorité est d’établir rapidement un cessez-le-feu humanitaire”, a déclaré vendredi Erdogan, ajoutant que la Turquie travaillait sur “de nouveaux mécanismes qui garantiront la sécurité de tous, qu’ils soient musulmans, chrétiens ou juifs”.

« Nos efforts pour jeter les bases d’une conférence internationale de paix se poursuivent », a-t-il déclaré.