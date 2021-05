Publiée sur le site Web du diocèse de Vasteras, la déclaration, intitulée « Lettre personnelle à vous qui êtes trans », déclare que l’Église nationale luthérienne pourrait sans doute s’identifier comme transgenre en raison de sa diversité de prêtres, d’employés et de paroissiens.

«Nous vous écrivons d’une église qui est également trans», la lettre commence. «Une église est composée de personnes. Les gens sont différents. Nous avons des confirmés, des employés, des marguilliers, des élus, des organismes sans but lucratif et d’autres paroissiens qui se définissent comme des personnes trans. L’église se compose également de personnes trans. Par conséquent, l’église pourrait être décrite comme trans. »

La lettre poursuit en déclarant qu’elle ne pouvait plus rester silencieuse en tant que médias, «Groupes chrétiens radicaux de droite» et « Trans-excluant » Les féministes conspireraient pour priver les personnes transgenres de leurs droits et de leur dignité humaine.

La déclaration a déploré la façon dont les personnes trans ont été soumises à « Paroles et actions » de «Les côtés les plus sombres de l’humanité» et a appelé «Un féminisme de solidarité large qui combat les normes de genre étroites.»

La lettre compare ensuite le sort des personnes transgenres à une histoire biblique sur une esclave exploitée qui est chassée dans le désert par ses maîtres cruels.

Personne ne peut vous priver de votre identité de genre et de votre dignité humaine, proclame la déclaration, ajoutant que Dieu et l’Église de Suède embrassent «L’humanité sous toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.»

Rédigée par six membres de l’Église, dont quatre prêtres, la lettre a recueilli près de 1000 signatures de confrères prêtres, diacres et autres personnes affiliées à l’Église de Suède.

La lettre semblait diviser les Suédois. Quelque applaudi la déclaration comme inclusive et la preuve des valeurs progressistes tant vantées de l’Église.

Autres critiqué l’église pour devenir «Un repaire pour les militants de gauche» tout en écartant les enseignements chrétiens actuels.

L’Église nationale suédoise a adopté des positions audacieuses sur le genre et la sexualité dans le passé. L’église a précédemment révélé son intention de mettre à jour son hymne avec un langage plus inclusif et, lors d’un incident très médiatisé, a dévoilé un retable qui a remplacé Adam et Eve par des couples homosexuels, et a également présenté un serpent transgenre.

