Le diocèse de Joliet pousse les législateurs à prolonger les bourses d’études du crédit d’impôt – Shaw Local

Les responsables du diocèse de Joliet appellent les législateurs de l’État à prolonger la durée d’un programme d’État qui permet aux étudiants des écoles non publiques de l’Illinois de recevoir des bourses d’études avec crédit d’impôt.

Jeudi, le diocèse a organisé un événement à l’Académie catholique de Joliet au cours duquel les parents et les élèves ont expliqué comment ils avaient bénéficié du programme de crédit d’impôt pour bourses d’études Invest In Kids. Le programme devrait se terminer cette année.

L’Illinois a adopté le programme en 2017 pour offrir un crédit d’impôt sur le revenu de 75 % aux personnes et aux entreprises qui contribuent à un organisme d’octroi de bourses qualifié. selon le ministère du Revenu de l’Illinois. Ces organisations offrent à leur tour des bourses aux étudiants dont les familles remplissent les conditions de revenu pour fréquenter une école non publique qualifiée.

Maricarmen Pina, l’un des parents qui ont pris la parole lors de l’événement de jeudi, a déclaré que ses enfants avaient pu fréquenter l’école catholique St. Jude à Joliet cette année grâce au programme. Pina a parlé des difficultés rencontrées par sa famille suite au décès de son mari en 2021.

« Si l’État ne poursuit pas le programme de crédits d’impôt, les résidents comme moi auront beaucoup moins de chances de sortir de la pauvreté », a déclaré Pina.

Le programme Invest In Kids s’est heurté à l’opposition de nombreuses organisations, telles que l’Illinois Education Association. L’association a appelé il s’agit de l’un des « plus grands programmes de chèques scolaires » du pays et affirme qu’il a aidé moins d’élèves que prévu.

James Quaid, directeur de l’école du diocèse de Joliet, s’exprime en faveur du programme de crédit d’impôt pour bourses d’études Invest In Kids, le vendredi 13 octobre 2023, à l’Académie catholique de Joliet. (Félix Sarver)

James Quaid, directeur scolaire du diocèse de Joliet, a déclaré que le programme permet aux enfants issus de familles à faible revenu de fréquenter des écoles religieuses ou privées qui obtiennent « des résultats scolaires beaucoup plus élevés ».

« Si le crédit d’impôt disparaît, que sont censées faire ces familles ? Vous ne pouvez pas vous permettre les écoles privées et religieuses sans crédit d’impôt. Certaines écoles fermeront probablement également », a déclaré Quaid.

Jose Granados, un étudiant de la Joliet Catholic Academy, a déclaré que le programme a énormément aidé sa famille depuis qu’elle a déménagé de Chicago à Joliet. Il a déclaré que sans la bourse du crédit d’impôt, son frère et lui n’auraient pas pu suivre une éducation catholique.

Granados a déclaré qu’à la JCA, il avait noué des amitiés et des liens durables avec les clubs de l’école et l’équipe de baseball.

« La bourse du crédit d’impôt m’a également aidé à réaliser un de mes rêves de toujours, jouer au baseball au niveau supérieur », a déclaré Granados.