Le diocèse catholique américain accepte une indemnité de 320 millions de dollars pour abus sexuels — RT World News

Rockville Centre a conclu un accord avec environ 600 plaignants qui alléguaient des abus commis par des prêtres lorsqu’ils étaient enfants

Un diocèse catholique américain de Long Island, dans l’État de New York, a annoncé un règlement de faillite massif en vertu duquel il versera 323 millions de dollars à des centaines de survivants présumés d’abus sexuels perpétrés par des membres du clergé.

Le Rockville Centre est parvenu jeudi à un règlement préliminaire avec environ 600 plaignants qui affirmaient avoir été maltraités par des prêtres lorsqu’ils étaient enfants, selon un cabinet d’avocats représentant les survivants.

Le diocèse avait précédemment proposé aux survivants un règlement de 200 millions de dollars, qu’ils auraient rejeté.

« Après presque quatre ans, nous avons une résolution mondiale » Corrine Ball a déclaré au juge du tribunal américain des faillites, Martin Glenn, à Manhattan. Glenn a déclaré que l’accord représentait « d’énormes progrès » et que c’est venu « à un cheveu » d’échec.

Rockville Centre contribuera 234,8 millions de dollars au fonds de règlement, tandis que quatre assureurs contribueront 85,3 millions de dollars, a déclaré un porte-parole du diocèse.















Adam Slater, un avocat qui représente une centaine de survivants, a déclaré à News 12 Long Island qu’il s’agissait du plus grand établissement diocésain de l’histoire de l’État de New York.

« L’objectif du diocèse a toujours été l’indemnisation équitable des survivants d’abus tout en permettant à l’Église de poursuivre sa mission essentielle. » Le porte-parole du diocèse, Eric Fasano, a déclaré à News 12.

Rockville Center, qui dessert environ 1,2 million de catholiques dans les comtés de Nassau et de Suffolk, est le plus grand diocèse catholique du pays à déclarer faillite. Elle a déposé une demande d’insolvabilité à New York en octobre 2020, invoquant le coût des poursuites intentées par les victimes d’abus sexuels sur des enfants pour des crimes vieux de plusieurs décennies. Le diocèse avait déclaré à l’époque que les indemnités potentielles au titre de la loi sur les enfants victimes de l’État de New York pourraient le laisser dans une situation de ruine financière.

Plus de 20 diocèses catholiques auraient déposé leur bilan ces dernières années, après que New York et d’autres États ont promulgué des lois autorisant temporairement les enfants victimes d’abus sexuels à intenter des poursuites, quelle que soit la date à laquelle le crime présumé a eu lieu.