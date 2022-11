Le dîner Nick Fuentes de Donald Trump après une histoire d’habilitation nationaliste blanche

L’ancien président Donald Trump a relancé son flirt familier avec l’extrémisme blanc la semaine dernière après avoir dîné avec le rappeur Ye, qui a récemment été critiqué pour ses commentaires antisémites, et l’éminent suprémaciste blanc et négationniste de l’Holocauste Nick Fuentes dans son club de Floride, Mar-a- Lac.

Au fil des ans, Trump a encouragé à plusieurs reprises les suprémacistes blancs – qui croient que les Blancs sont intrinsèquement supérieurs – et les nationalistes blancs, qui désirent une nation blanche physique ou symbolique, avec des sifflets de chien racistes. Parfois, il les a même ouvertement défendus. Son affiliation a donné une plus grande plate-forme aux mouvements basés sur la haine en général, et ceux-ci, à leur tour, sont devenus un élément indispensable de sa base. Les groupes se sont enhardis à l’époque de Trump pour rendre leurs points de vue plus explicites : par exemple, lors de l’insurrection du 6 janvier, les manifestants ont porté un drapeau confédéré dans le Capitole américain, ont érigé une potence et un nœud coulant sur la pelouse et ont évoqué un texte nationaliste blanc séminal. .

Trump n’a jamais dit explicitement qu’il soutenait le nationalisme blanc ou la suprématie blanche et, en tant que président, a dénoncé à plusieurs reprises l’antisémitisme, bien qu’il ait ensuite critiqué les Juifs américains pour ne pas avoir montré suffisamment de gratitude pour son soutien à Israël. (Sa fille Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, sont juifs.) Il a officiellement désavoué le Ku Klux Klan et son ancien chef David Duke, qui l’a soutenu à la présidence en 2016, ainsi que condamné les nationalistes blancs, les néo -Nazis, suprématistes blancs et autres groupes haineux. Pourtant, il s’est continuellement efforcé de ne pas s’aliéner les extrémistes blancs, se laissant la place à un déni plausible de sorte que ses partisans n’ont pas besoin de remettre en question leur fidélité.

Le dîner de la semaine dernière, qui a eu lieu juste une semaine après que Trump a annoncé sa candidature à la présidence en 2024, devrait dissiper tout doute sur le fait que Trump a laissé derrière lui son alliance avec les extrémistes blancs. Ses conseillers lui auraient dit que s’associer à des gens comme Fuentes était un suicide politique, et il a publié une déclaration affirmant qu’il n’avait pas invité Fuentes et ne savait pas qui il était. Notamment, la déclaration de Trump n’a pas dénoncé les croyances de Fuentes ou de Ye, mais a simplement noté que Ye “n’exprimait aucun antisémitisme” et que “je ne connaissais pas Nick Fuentes”.

Fuentes est à la fois un suprémaciste blanc et un nationaliste blanc qui a fait l’éloge des fascistes et des dirigeants autoritaires, a des liens avec le néonazisme américain et estime que les États-Unis devraient avoir une majorité chrétienne blanche. Il a assisté au rassemblement « Unite the Right » d’août 2017 à Charlottesville, en Virginie, et était présent à l’insurrection du Capitole. Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a publiquement embrassé l’antisémitisme ces derniers mois, perdant son contrat avec Adidas à la suite de commentaires tels que sa déclaration selon laquelle il « mourrait con 3 [sic] sur le PEUPLE JUIF », faisant apparemment référence à l’alerte militaire « defcon ». Et après avoir porté un t-shirt sur lequel on pouvait lire “la vie des blancs compte”, il a été accusé d’avoir abusé du langage du pouvoir noir pour promouvoir la suprématie blanche.

Ye a publié, puis supprimé, une vidéo sur Twitter jeudi affirmant que Trump était “vraiment impressionné par Fuentes”, qu’il a décrit comme “en fait un loyaliste”. Maeve Reston et Kristen Holmes de CNN ont rapporté que Trump avait trouvé les “capacités de Fuentes à débiter des statistiques et des données, et sa familiarité avec le monde de Trump”, particulièrement intéressantes et qu’il avait dit qu’il “aimait” Fuentes. Mais l’ancien président a depuis tenté de prendre ses distances avec Ye et Fuentes. Il a qualifié Ye d ‘«homme gravement troublé» et a affirmé que Fuentes «s’était présenté de manière inattendue» en tant qu’invité de Ye au dîner, qu’il a décrit comme «rapide et sans incident».

De manière critique, Trump s’est abstenu de dénoncer Fuentes, apparemment de peur qu’il ne s’aliène des électeurs potentiels. Et cela rappelle à quel point Trump est étroitement lié à la cause de Fuentes et à quel point il a été disposé à répondre à l’agenda extrémiste blanc pour son propre gain politique.

Trump entretient une relation de longue date avec l’extrémisme blanc

Trump s’est fait une icône des extrémistes blancs à maintes reprises en s’entourant de conseillers sympathiques à leurs opinions. Ses désaveux à leur égard, généralement offerts uniquement lorsqu’il était pressé par des journalistes, n’ont pas été trop énergiques, et il a fait ses propres déclarations racistes, normalisant davantage leurs opinions.

Son ancien conseiller de la Maison Blanche, Stephen Miller, partisan de la « théorie du grand remplacement », décrite par la Ligue anti-diffamation comme une philosophie de « la peur que les Blancs ne deviennent une minorité impuissante face à l’évolution démographique », s’est avéré avoir recommandé des sites Web nationalistes blancs et de la littérature dans des courriels privés découverts par le Southern Poverty Law Center. Miller reste dans l’orbite de Trump ; il a assisté au discours d’annonce de l’ancien président en 2024.

Steve Bannon, l’ancien stratège en chef et chef de campagne de Trump à la Maison Blanche, a tenté de se distancer des nationalistes blancs à la suite du rassemblement de Charlottesville, mais a déclaré à une foule d’extrême droite française en 2018 qu’ils devraient porter fièrement l’étiquette “raciste”. Pendant son séjour à la Maison Blanche, il a également défendu un programme de «nationalisme économique», qui, comme l’a noté mon collègue Sean Collins, a été «critiqué comme un nationalisme blanc rebaptisé».

En tant que président, Trump a fait l’éloge de personnalités extrémistes blanches de premier plan ou a du moins refusé de les condamner. En 2017, après qu’un conducteur a renversé des contre-manifestants lors du rassemblement Unite the Right et tué Heather Heyer, Trump a déclaré qu’il y avait “des gens très bien des deux côtés”. Il a affirmé qu’il y avait beaucoup de personnes qui assistaient au rassemblement qui n’étaient pas des nationalistes blancs ou des néonazis et qu’elles avaient été traitées “absolument injustement”. (Il a précisé plus tard que les néonazis et les nationalistes blancs « devraient être totalement condamnés » et a signé une résolution conjointe du Congrès qui l’a fait, mais ses remarques ont été considérées comme une condamnation trop tiède et trop généreuse envers les participants au rassemblement.) Le président Joe Biden a affirmé que ces remarques faisaient partie de la raison pour laquelle il avait décidé de se présenter à la présidence.

Plus tard dans son mandat, Trump a défendu Kyle Rittenhouse, l’adolescent qui a tué deux personnes et blessé une autre au milieu des manifestations de Black Lives Matter à Kenosha, Wisconsin, en 2020. Rittenhouse – qui a été vu en train de fraterniser avec des membres du groupe d’extrême droite les Proud Boys, et clignotant un symbole de puissance blanc – a été acquitté des accusations de meurtre portées contre lui après avoir soutenu que les meurtres étaient en état de légitime défense. L’extrême droite s’est réjouie du verdict et Trump a invité Rittenhouse à Mar-a-Lago, le qualifiant de “vraiment un gentil jeune homme”. Trump a refusé de dénoncer les Proud Boys lorsqu’il a été invité à le faire lors d’un débat présidentiel en 2020, leur disant de “prendre du recul et de rester à l’écart”.

L’insurrection du 6 janvier a été considérée en partie comme une manifestation du ressentiment racial blanc que Trump a tenté d’exploiter pour annuler les élections de 2020, refusant pendant des heures d’appeler ses partisans alors qu’ils prenaient d’assaut le Capitole. Quand il leur a finalement dit de rentrer chez eux, il a dit: “Nous vous aimons, vous êtes très spécial.”

L’histoire du racisme de Trump – qui est une croyance distincte mais fondamentale du nationalisme blanc et de la suprématie blanche – est bien documentée. Cela s’étend sur des décennies, depuis le gouvernement américain qui l’a poursuivi après avoir trouvé des preuves qu’il refusait de louer aux Noirs dans les années 1970, jusqu’à son premier discours en tant que candidat à la présidentielle en 2016, lorsqu’il a déclaré que le Mexique “n’envoyait pas son meilleur”. … Ils apportent de la drogue. Ils amènent le crime. Ce sont des violeurs. Et certains, je suppose, sont de bonnes personnes. Notamment, en 2018, il aurait qualifié Haïti et les pays d’Afrique de «pays de merde» et appelé à davantage d’immigrants en provenance d’endroits comme la Norvège, qui a une population majoritairement blanche. Il a utilisé et continue d’utiliser des surnoms racistes pour Covid-19, et a suggéré La vice-présidente Kamala Harris « ne remplit pas les conditions » pour occuper son poste.

Dans sa post-présidence, Trump s’est encore plus penché sur la politique des griefs blancs. Lors d’un rassemblement en Arizona plus tôt cette année, il a déclaré que les “blancs” étaient “dénigrés” et “discriminés”. Et en référence à la prévention et au traitement de Covid-19, il a faussement dit que “si vous êtes blanc, vous ne recevez pas le vaccin, ou si vous êtes blanc, vous ne recevez pas de thérapeutique vitale”.

Ce que Trump n’a pas fait, c’est de lancer des appels manifestes à une nation blanche. Mais ses associations et déclarations s’alignent sur les extrémistes blancs et leurs objectifs. Ils l’ont depuis un certain temps, et sa rencontre avec Ye et Fuentes ne représente qu’une continuation de cette tendance.