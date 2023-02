Le dîner Kumla à Newark profitera au Fern Dell Museum – Shaw Local

Le dîner annuel de kumla de la Fern Dell Historic Association aura lieu le samedi 18 février. Le dîner de cette année reviendra au style de dîner sur place.

Le service commence à 16h30 à la caserne de pompiers de Newark, 101 E. Main St., et se poursuivra jusqu’à 18h30. Le dîner comprend du kumla à volonté avec du jambon, de la compote de pommes, un dessert et des boissons. Le coût est de 15 $ pour les plus de 8 ans et de 8 $ pour les 8 ans et moins. Aucun billet à l’avance n’est nécessaire.

L’association récolte des fonds pour remplacer la toiture du musée. Tous les profits de ce dîner iront au fonds du toit.

Pour information, composez le 815-736-6190.