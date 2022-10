Le dîner et la célébration de fabrication de la chambre de la région de Sauk Valley auront lieu le 13 octobre – Shaw Local

STERLING – La chambre de commerce de la région de Sauk Valley organisera son quatrième dîner et célébration annuel de la fabrication à 17 h 30 le jeudi 13 octobre au Sauk Valley Community College, 173 Illinois Route 2, Dixon.

Le dîner offrira des discussions et des informations sur les programmes de fabrication au Whiteside Area Career Center, au Morrison Institute of Technology et au Sauk Valley Community College. Des bourses de fabrication seront présentées aux étudiants qui fréquentent le Sauk Valley Community College ou le Morrison Institute of Technology.

Les billets coûtent 25 $ par personne et sont disponibles en ligne sur saukvalleyareeachamber.com/events ou en composant le 815-625-2400.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à knoble@saukvalleyareachamber.com.