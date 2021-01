VENDREDI Night Dinner est sur le point de faire un retour épique sur Channel 4 pour le dixième anniversaire de la sitcom – mais ce n’est pas ce à quoi les téléspectateurs s’attendent …

La populaire sitcom a compté un total de six séries depuis sa première apparition sur nos écrans en février 2011.

La dernière série de l’émission a été créée sur Channel 4 en mars 2020 et les fans se demandent quand elle sera la prochaine fois sur nos écrans.

Et bien qu’il n’y ait pas encore eu de confirmation de nouveaux épisodes, les patrons de la comédie tant aimée ont créé un documentaire de 90 minutes pour célébrer le 10e anniversaire de la série.

L’épisode, qui doit être diffusé au printemps, s’appellera You Look Nice: The True Story of Friday Night Dinner et reviendra sur ce qui s’est passé au cours des dix dernières années avec un certain nombre d’éléments spéciaux.

Les stars de l’émission Tamsin Greig (Jackie Goodman), Paul Ritter (Martin Goodman), Simon Bird (Adam Goodman) et Tom Rosenthal (Jonny Goodman) seront de retour sur nos écrans pour discuter de ce que cela a été de jouer la famille dysfonctionnelle pour tous ces années.

Et ne vous inquiétez pas, Tracy Ann Oberman, Harry Landis et Rosie Cavaliero feront également une apparition.

Les fans vont être régalés car Le Radio Times a également révélé que certains de nos visages de célébrités préférés – notamment Claudia Winkleman, Saoirse-Monica Jackson et Lou Sanders – font également une apparition dans l’épisode en parlant de leur amour pour la série.

Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation d’une septième série, le créateur Robert Popper a déclaré en mars 2020 que c’était définitivement possible.

La star d’Inbetweeners, Simon, qui joue Adam dans l’émission Channel 4, avait précédemment déclaré que la sixième saison serait la dernière.

Mais Robert a décidé de mettre les rumeurs au clair lors d’une conversation avec Le Radio Times l’année dernière.

Il a dit: « Vous savez, chaque fois que vous faites une série télévisée, vous pensez toujours, » Eh bien, c’est probablement notre sort « – on ne sait jamais vraiment.

«Mais de toute évidence, le spectacle est maintenant devenu un succès, ce qui est charmant.

« Alors tu aimerais penser qu’ils le referaient. Je pense qu’ils le feraient. Mais c’est aussi à moi, si je veux le refaire. Donc je dois toujours penser: ‘Est-ce que je veux le refaire ou pas?’ J’adore l’écrire. Alors qui sait? Je n’ai pas de pensée du genre « Je veux y mettre fin ». «

Pour le moment, ses priorités résident dans la spéciale à venir, et il semble définitivement que ce ne soit pas à manquer.

Le producteur de comédie a récemment déclaré à propos du prochain épisode: «Je suis ravi que le travail incroyable de la distribution et de l’équipe soit reconnu dans ce documentaire – à moins, bien sûr, que tout y soit entièrement négatif.

Regardez les séries 1-6 du dîner du vendredi soir à 4oD maintenant.