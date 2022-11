Le dîner de Thanksgiving pour 10 personnes coûte 13 % de plus que l’an dernier – Shaw Local

Alex Garncarz organise le dîner gratuit de Thanksgiving de son église – leur premier en près de trois ans – et il s’est assis lundi pour comptabiliser les coûts. La ligne du bas a fait ressortir ses yeux.

Garncarz, pasteur de la Zion United Church of Christ au Pérou, a déclaré que servir des dîners de dinde gratuits coûtera à sa congrégation 20% de plus que la dernière fête pré-pandémique en 2019.

“Je n’ai pas été surpris que ce soit plus, mais j’ai été surpris de voir combien plus”, a déclaré Garncarz. “Je ne m’attendais pas à ce qu’il ait autant augmenté.”

Si vous n’avez pas encore fait vos achats des fêtes, respirez profondément avant de continuer à lire. Le coût moyen d’un dîner de Thanksgiving a été calculé et l’augmentation annuelle aurait obligé les pèlerins à remonter à bord du Mayflower et à retourner en Angleterre.

L’American Farm Bureau Federation a annoncé mercredi que le coût moyen d’un dîner de Thanksgiving pour 10 personnes dans l’Illinois est passé de 58,15 $ à 65,53 $ l’an dernier. C’est un bond de 13 % par rapport à l’année dernière. Pire encore, les familles de l’Illinois font face à des coûts plus élevés que les autres Américains, qui paieront un dollar de moins pour leur tartinade Turkey Day.

“Les agriculteurs connaissent des prix des intrants plus élevés depuis plus de 18 mois”, a déclaré Richard Guebert Jr., président de l’Illinois Farm Bureau. “L’augmentation des prix du carburant est une composante importante de la distribution de nourriture aux clients.”

Alors que le plus gros grimpeur était la farce (une augmentation de 69% du coût), c’est le prix de votre dinde de vacances qui pourrait vous donner une indigestion. Au cours de la dernière année, le prix d’une dinde de 16 livres a grimpé de 20 % pour atteindre 29,12 $, quelques cents de plus que la moyenne nationale de 28,96 $.

À combien s’élèvent les prix des aliments pour les fêtes cette année ? Découvrez cette file de voitures en attente de nourriture mercredi depuis le garde-manger de la vallée de l’Illinois à La Salle. Mary Jo Credi, directrice exécutive, a déclaré que les coûts alimentaires élevés – “tout élevé” – ont augmenté les demandes d’aide alimentaire pour les fêtes de 50% “et elles continuent d’arriver”. (Scott Anderson)

L’Associated Press rapporte que les prix de gros de la dinde ont atteint des niveaux record après une année difficile pour les troupeaux américains. Une souche particulièrement mortelle de grippe aviaire a anéanti 49 millions de dindes et autres volailles dans 46 États cette année, selon les Centers for Disease Control des États-Unis. En conséquence, l’offre américaine de dinde par habitant est à son plus bas niveau depuis 1986.

Un garde-manger du comté de La Salle n’a pas été en mesure de se procurer suffisamment de dindes pour ses clients. Community Food Basket à Ottawa organise sa distribution de l’Action de grâces le samedi 19 novembre au centre médical OSF St. Elizabeth et les clients ne trouveront pas de dinde dans leur panier-cadeau des Fêtes. Au lieu de cela, les clients reçoivent des bons de 20 $ pour la viande de Handy Foods.

C’est une première malheureuse pour Community Food Basket. Marissa Vicich, directrice exécutive, a déclaré qu’une mauvaise combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement, de grippe aviaire et d’offre et de demande erratiques l’avait empêchée de se procurer des dindes cette année. Les vendeurs lui ont dit que si elle voulait de la dinde, le moment d’agir était février.

“Les dindes ont été parlées très tôt cette année”, a déclaré Vicich.

Presque tous les produits de base des Fêtes sont plus élevés cette année, y compris la citrouille – et peu importe la récolte de citrouilles de l’Illinois est la plus importante du pays. Une boîte de 30 onces de garniture pour tarte à la citrouille coûte 4,82 $ dans l’Illinois, contre 3,66 $ par rapport à l’année dernière.

Et si vous songiez à remplacer la dinde par du jambon cette année, considérez qu’un jambon de 4 livres coûte 13,61 $, contre 12,46 $ l’an dernier.

Les acheteurs de vacances ont peut-être remarqué que les boissons pour adultes sont également plus chères.

Patti Hall, propriétaire de Rudy’s Liquors à La Salle, a déclaré qu’elle et ses concurrents avaient vu des frais de livraison allant de 4 $ à 24 $ par envoi alors que les vendeurs étaient aux prises avec la hausse des salaires et des coûts de carburant. Malgré les prix plus élevés qui en résultent, les acheteurs ne coupent pas nécessairement la bière et le vin de leurs tables de vacances.

“Nous n’avons pas constaté de ralentissement”, a déclaré Hall. “En fait, nous avons été plus occupés que d’habitude.”

Hall a observé, cependant, que les acheteurs achètent plus tôt que d’habitude et font de petits achats plutôt que d’acheter en gros.

“Je pense qu’ils l’espacent au lieu d’avoir un choc d’autocollant”, a déclaré Hall.

En théorie, on pourrait économiser de l’argent en traversant la rivière et à travers les bois jusqu’à la maison de grand-mère et en la laissant faire les courses et la cuisine. L’American Automobile Association prévoit que plus de 2,7 millions d’Illinoisiens le feront, parcourant 50 miles ou plus pour Thanksgiving, soit 38 625 voyageurs de plus que l’an dernier.

“AAA prédit que 54,6 millions d’Américains parcourront 50 miles ou plus de chez eux cet Thanksgiving”, a déclaré la porte-parole Molly Hart. “Bien que ce chiffre national reste légèrement inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, les voyages dans l’Illinois et l’Indiana devraient être les plus fréquentés depuis 2005.”