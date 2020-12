Les dîners de Noël à travers le pays ont été ruinés après que les familles ont découvert que leurs dindes «pourrissaient et sentaient» quand elles sont allées les cuisiner.

Les dindes vendues par divers supermarchés, notamment Lidl, Tesco et Sainsbury’s, se sont avérées jaunes et puantes lorsqu’elles ont été ouvertes pour être cuites ce matin.

Des clients furieux se sont rendus sur les réseaux sociaux pour publier des photos des oiseaux pourris, certains affirmant que cela signifiait pas de dîner de Noël pour leur famille.

‘Merci @Tesco et 2020 !!’ a écrit un acheteur en colère. «La dinde pourrie et odorante signifie pas de dîner de Noël pour ma famille! #ChristmasRuined ‘

Un client de Lidl, Jim, a publié des photos de leur oiseau pourri à 25 £ sur Twitter le matin de Noël, affirmant qu’il avait « gâché » le dîner de Noël.

Ils ont affirmé avoir acheté la viande au supermarché économique de Guisborough, dans le Yorkshire du Nord, il y a trois jours, mais ont constaté qu’elle avait disparu ce matin – bien que la date limite de vente soit le 26 décembre.

«Vive @LidlGB. J’ai acheté cette couronne de dinde au magasin de Guisborough il y a 3 jours, directement dans le réfrigérateur, vendez-la par date le jour de la boxe », a-t-il écrit.

«Pue absolument, viande pourrie. 24,18 £ pour un dîner de Noël en ruine.

D’autres clients dégoûtés qui ont acheté leur volaille festive à Tesco ont affirmé qu’elle était « pourrie et odorante » et « jaune » quand ils sont allés la mettre au four ce matin.

Un autre client qui a acheté sa dinde à Tesco a déclaré l’avoir sortie du réfrigérateur pour constater qu’elle était devenue jaune et qu’elle « pue ».

Sarah Waite s’est adressée à Twitter pour se plaindre de sa dinde achetée à Sainsbury’s dont elle a découvert qu’elle était partie ce matin, écrivant que c’était « absolument dégoûtant ».

Un porte-parole de Sainsbury’s a déclaré: « La qualité de nos produits est extrêmement importante et nous examinons un très petit nombre de plaintes. »

Tesco et Lidl ont été contactés pour commentaires.

