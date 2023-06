Le dîner de l’année de l’Okanagan aura lieu le 6 juillet

Sortez vos chaussures de danse, la fête de l’année approche à grands pas.

La 9e édition du Diner en Blanc – Okanagan se tient dans un lieu tenu secret le 6 juillet pour déguster et dîner plus de 1 200 convives.

Les invités sont tenus de s’habiller tout en blanc et sont encouragés à explorer le style et la mode tout en restant de bon goût. L’événement sera beau temps, mauvais temps et la participation est obligatoire une fois que vous avez été confirmé.

Les décors de table seront également en tout blanc. Les invités doivent apporter une table, deux chaises blanches et une nappe blanche. Les invités doivent également apporter un panier de pique-nique avec de la nourriture raffinée, des verres à pied et de la vaisselle blanche. Un panier traiteur peut être réservé à l’avance et récupéré sur place.

Des boissons non alcoolisées peuvent être apportées par les clients, mais toute personne souhaitant déguster du vin ou du champagne pendant le dîner est invitée à réserver en ligne via la boutique en ligne du Diner en Blanc.

La soirée s’inspire du Diner en Blanc à Paris.

Apprenez-en plus ou ajoutez votre nom à la liste d’attente en visitant okanagan.dinerenblanc.com.

