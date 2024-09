Le dîner de famille de Loki, Thor et les Sans Fin

Netflix a dévoilé jeudi un premier aperçu des coulisses de la saison 2 de « The Sandman », l’adaptation en cours de la série de romans graphiques DC de Neil Gaiman, dans le cadre des efforts promotionnels de la Geeked Week du streamer. La saison comprendra l’histoire de la « Saison des Brumes » des bandes dessinées, dans laquelle Lucifer (Gwendoline Christie) abdique le contrôle de l’Enfer et présente à Morpheus, alias Dream (Tom Sturridge), la clé de ses portes, ce qui incite de nombreux immortels à essayer de convaincre Morpheus de leur donner la clé.

Le reportage en coulisses offre un premier aperçu de l’un de ces contingents : les dieux nordiques Thor (Laurence O’Fuarain), Loki (Freddie Fox) et Odin (Clive Russell), qui assistent à ce que le producteur exécutif et showrunner Allan Heinberg appelle un « banquet » que Dream organise « pour toutes les divinités, dieux et fées en visite ».

Le reportage donne également un aperçu de la présentation des autres frères et sœurs de Dream : Destiny (Adrian Lester), Delirium (Esmé Creed-Miles) et le Prodigue (Barry Sloane), qui assistent à un « dîner de famille » avec le reste des Endless, Death (Kirby), Desire (Mason Alexander Park) et Despair (Donna Preston).

Parmi les autres nouveaux acteurs qui rejoignent la saison 2, citons Ruairi O’Connor dans le rôle d’Orpheus, le fils de Dream, Ann Skelly dans le rôle de Nuala, Douglas Booth dans le rôle de Cluracan, Jack Gleeson dans le rôle de Puck, Indya Moore dans le rôle de Wanda et Steve Coogan dans le rôle de la voix de Barnabas le chien.

Alors que Sturridge, Kirby, Heinberg et le réalisateur Jamie Childs sont tous interviewés dans le reportage, Gaiman, qui a été accusé d’agression sexuelle par plusieurs femmes, ce qu’il a nié, n’apparaît ni n’est mentionné. La production de deux autres adaptations de Gaiman, la dernière saison de la série « Good Omens » de Prime Video et l’adaptation cinématographique de « Graveyard Book » par Disney, a été suspendue à la suite de ces allégations.

La saison 2 de « The Sandman », produite par Warner Bros. TV, devrait débuter en 2025.