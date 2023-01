Le dîner avec Boris Johnson devait “battre pour la BBC”, déclare le président

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président de la BBC, Richard Sharp, a déclaré qu’il n’était allé dîner à Checkers avec Boris Johnson que pour “battre” au nom du diffuseur, car il a de nouveau nié tout conflit d’intérêts.

M. Sharp a déclaré qu’il pensait que son processus de sélection avait été mené “dans les règles de l’art” à la suite d’affirmations selon lesquelles il avait aidé le Premier ministre de l’époque à obtenir un prêt pouvant atteindre 800 000 £.

Le président a été appelé à se retirer après qu’il est apparu qu’à la fin de 2020, il avait présenté le milliardaire Sam Blyth au secrétaire du cabinet Simon Case pour discuter de la question de savoir si le milliardaire pouvait agir en tant que garant de la ligne de crédit.

Mais M. Sharp a insisté sur le fait qu’il resterait en place et était “confiant” qu’il avait reçu le poste au mérite plutôt que par favoritisme dans une interview avec la BBC mardi.

Lundi, le commissaire aux nominations publiques William Shawcross a annoncé qu’il allait enquêter sur la nomination de M. Sharp à la présidence de la BBC en février 2021 pour s’assurer que cela avait été fait “équitablement” et “au mérite”.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait se retirer pendant la durée de l’enquête, M. Sharp a répondu: «Non, je suis convaincu qu’il déterminera que j’ai été nommé au mérite. C’est évidemment à lui de mener cette enquête et ce processus.

M. Sharp a déclaré qu’il avait contacté le secrétaire du cabinet pour discuter d’une offre d’aide financière d’un “vieil ami” faite à M. Johnson, avant de se retirer de toute autre discussion.

“J’avais clarifié et convenu avec le secrétaire du cabinet, nous avions tous les deux le jugement que j’avais évité un conflit ou une perception de conflit”, a-t-il déclaré.

M. Sharp a confirmé qu’il avait dîné avec M. Blyth et M. Johnson lors de la retraite de campagne du Premier ministre de l’époque, Checkers, en mai 2021, après avoir été confirmé comme le choix du gouvernement pour le rôle de la BBC.

Lorsqu’on lui a demandé comment cette réunion s’était déroulée, il a répondu: «Sam est venu me voir et m’a dit: ‘Voulez-vous venir à Chequers? Je descends dîner avec Al’ [short for Mr Johnson’s first name Alexander].

“J’ai dit:” Ouais, super “- je n’étais jamais allé à Checkers et Sam m’a conduit vers le bas et nous avons dîné et j’ai profité de cette occasion pour battre pour la BBC.”

Le président de la BBC a également déclaré que l’arrangement de prêt n’avait pas été évoqué lors du dîner au domaine de grâce et de faveur du Premier ministre.

L’ancien Premier ministre, qui était responsable de la nomination de M. Sharp, a rejeté la fureur comme une “charge d’absurdités complètes” – disant qu’il était “dang-dang sûr” que M. Sharp n’avait aucune connaissance de ses finances personnelles.

Ce point a été repris par le président de la BBC, qui a déclaré: “Je ne sais rien des finances de Boris Johnson” car c’était “entre lui et sa famille”.

M. Sharp était en train de postuler à la présidence de la BBC lorsqu’il a présenté M. Blyth à M. Case et a ensuite été nommé à ce poste au sein de la société.

Rishi Sunak, sous pression sur les affaires fiscales du président du parti conservateur Nadhim Zahawi, a cherché à se distancier de la controverse, affirmant que la nomination de M. Sharp avait été faite par “l’un de mes prédécesseurs”.