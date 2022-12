Le dilemme Xi : l’instabilité de la Chine et un piège zéro-COVID

À Pékin, ils sont descendus dans la rue par une soirée glaciale de novembre. Les jeunes ont crié le plus fort, mais il y avait aussi des Chinois plus âgés, partageant un rare moment de protestation dans un pays où l’acquiescement n’est pas seulement attendu mais appliqué.

“Nous voulons la liberté, pas un pouvoir gouvernemental illimité”, a crié un homme, alors que les téléphones portables enregistraient sa diatribe et la publiaient en ligne. “Nous voulons l’état de droit, nous ne voulons pas que la prochaine génération vive dans cette ère d’horreur.”

Son « horreur » est la politique stricte du zéro COVID de la Chine, un décret du plus haut niveau de la direction politique du pays qui a imposé des confinements, des quarantaines, des tests et des interdictions de voyager à 1,4 milliard de personnes pendant près de trois ans.

Mercredi, à Tokyo, des résidents chinois vivant au Japon brandissent des feuilles de papier blanches lors d’une manifestation de solidarité contre les blocages du COVID-19 en Chine. (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

C’est devenu le mode emblématique de la Chine pour contrer la pandémie, mais Lynette Ong dit qu’il est erroné, produisant des “résultats opposés”.

“Plus de violence coercitive signifie plus de défi”, a déclaré Ong, l’auteur de Externalisation de la répression: Le pouvoir de l’État au quotidien dans la Chine contemporaine et un spécialiste de la Chine à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l’Université de Toronto.

“Et déjà la résistance ces derniers temps est vraiment inédite depuis Tiananmen.”

Sur cette photo publiée par l’agence de presse Xinhua, des résidents font la queue pour des tests COVID-19 sur un site de test mobile dans le district de Xincheng à Xi’an, dans le nord-ouest de la Chine, le 2 janvier. Le mois dernier, la Chine a verrouillé des parties de Xi’an, confinant certains de ses 13 millions d’habitants chez eux pendant au moins une semaine. (Tao Ming/Xinhua/Associated Press)

La place Tiananmen n’est qu’à quelques kilomètres des manifestations actuelles de Pékin, le site et le symbole des dernières manifestations anti-gouvernementales importantes en Chine, celles qui ont profondément secoué les dirigeants politiques. Encore si sensibles, les manifestations étudiantes de 1989 et le massacre qui a suivi ne sont mentionnés qu’à voix basse et jamais dans les médias ni enseignés dans les écoles.

Maintenant cependant, avec les taux d’infection quotidiens battre des records jour après jour la semaine dernière et aucune fin en vue aux restrictions zéro-COVID, l’horreur privée s’est transformée en colère publique.

Et cette fureur fait tomber les barrières et alimente les protestations à travers la Chine.

Dans cette photo d’archive du 5 juin 1989, des troupes et des chars chinois se rassemblent à Pékin, un jour après la répression militaire qui a mis fin à une manifestation pro-démocratie de sept semaines sur la place Tiananmen. (Jeff Widener/Associated Press)

Ils ont frappé le sud industriel, dans des villes comme Hangzhou Shenzhen et Zhengzhou, en des usines où ils fabriquent les iPhones du monde. Il y a eu des manifestations à Wuhan, où le coronavirus a été identifié pour la première fois et les premiers verrouillages passé et dans la région occidentale du Xinjiang, confinée depuis trois mois et où 10 morts dans un incendie la semaine dernière ont été accusés de portes de secours bloquées. Et il y a eu des démonstrations dans des dizaines d’universités, dont l’un des campus les plus prestigieux de Chine, Université de Tsinghua et l’Université de Pékin.

Mais la désobéissance ne concernait pas seulement le COVID. Beaucoup ont exigé des changements beaucoup plus importants dans la société chinoise et ses dirigeants politiques.

Dans la ville de Chengdu, au sud-ouest, les manifestants ont scandé “la liberté de la presse, la liberté d’expression”. À Shanghai, une femme s’identifiant comme Kate a déclaré au réseau européen ETN : “Nous protestons contre la dictature du Parti communiste … Xi Jinping.” Shanghai a passé des mois en confinement ce printemps, les habitants se plaignant avec colère des pénuries alimentaires.

Le jour 17 de mon verrouillage de Shanghai Covid et la nourriture restent la priorité Comme d’habitude, je me suis réveillé à 6h du matin pour essayer de commander des livraisons J’ai 10 applications que je parcours à plusieurs reprises depuis divers magasins/plateformes pendant plusieurs heures à essayer de trouver quoi que ce soit Aucun succès par cette méthode encore aujourd’hui —@JaredTNelson

Autour de Kate et lors de nombreuses manifestations, les gens ont brandi des feuilles de papier vierges, un acte symbolique de défi qui a signalé une opposition aux politiques gouvernementales tout en essayant d’éviter d’être arrêté pour avoir parlé contre le régime.

Mais la police en a quand même arrêté beaucoup.

D’autres ont été arrêtés et interrogés, obligé d’effacer photos et vidéos de leurs téléphones. Quelques-uns, dont un journaliste de la BBC ont été battus.

Mardi, des gens brandissent des feuilles de papier pour protester contre les restrictions chinoises liées au COVID-19 à l’Université de Hong Kong. (Tyrone Siu/Reuters)

Alors que les manifestations se poursuivaient, les officiers se sont déployés dans les villes et villages, érigeant des barricades le long des rues populaires pour rendre les manifestations plus difficiles. De nombreux campus universitaires ont été fermés, les étudiants étant renvoyés chez eux dans des villes lointaines.

La nouvelle d’actes de défi s’est rapidement répandue sur Internet en Chine, où les censeurs se sont précipités pour effacer les images et les sentiments. Dans un premier temps, le porte-parole du gouvernement Zhao Lijian a rejeté le fait que des manifestations généralisées aient même eu lieu, affirmant qu’il n’était “pas au courant de la situation”. Puis il a blâmé “des forces avec des arrière-pensées”.

Les protestations peuvent être inhabituelles, mais la réaction officielle a été prévisible.

Un officier de police demande à une femme de partir alors qu’elle tient une feuille de papier blanche à Hong Kong lundi au sujet des restrictions COVID-19 en Chine continentale. (Tyrone Siu/Reuters)

En effet, la police et les fonctionnaires de niveau inférieur n’ont d’autre choix que de défendre le zéro-COVID, une politique défendue par le dirigeant Xi Jinping depuis le début. Il a à plusieurs reprises attaqué “sceptiques” pour leur “mépris, indifférence et pharisaïsme” dans des mesures de remise en question qu’il qualifie de “scientifiques et efficaces”. Le régime a construit une grande partie de sa propagande autour d’une pandémie taux de mortalité c’est 0,1 pour cent de celui des États-Unis.

Dès 2020, les dirigeants chinois ont déclaré la victoire sur le COVID. Xi l’a encore fait au congrès national du Parti communiste en octobre, où personne n’a osé remettre en cause son autorité absolue.

“Xi Jinping a consolidé son pouvoir d’une manière telle que personne ne peut venir dire : ‘Attendez une minute, le peuple souffre'”, a déclaré Yves Tiberghien, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique et auteur de Le paradoxe de la COVID-19 en Asie de l’Est.

En conséquence, dit Tiberghien, la Chine est prise dans un piège zéro-COVID.

REGARDER | Expliquer le dilemme de la politique zéro-COVID de la Chine :

Le dilemme de la politique zéro COVID de la Chine Pour les dirigeants chinois, il n’y a pas de voie claire pour aller de l’avant, ni de retour en arrière facile, en ce qui concerne sa politique COVID-zéro très restrictive. Sa population n’a pas été suffisamment vaccinée pour faire face aux dernières variantes du COVID-19, mais le virus se propage malgré les mesures strictes de la Chine.

Le problème est que la détente pourrait laisser une grande partie du pays vulnérable. Quelques études suggèrent que jusqu’à deux millions de personnes pourraient mourir en Chine d’ici un an si le pays revient à une mobilité normale de la population.

“La sortie est difficile car s’ils cèdent au public pour sauver la légitimité du régime, ils vont avoir un grand nombre de cas et de morts”, a déclaré Tiberghien.

Alors que de nombreux autres pays se sont retirés des mesures restrictives telles que les fermetures une fois qu’une partie importante de leur population était protégée contre le virus – soit par la vaccination, soit parce qu’ils avaient vécu une infection – la Chine n’a aucune protection contre l’un ou l’autre.

Une femme dans son fauteuil roulant s’est fait tamponner la gorge pour un test COVID-19 sur un site de test de coronavirus à Pékin dimanche. (Andy Wong/Associated Press)

Très peu de Chinois ont acquis une immunité en vivant à travers le COVID. C’est si rare que peu de personnes dans le pays connaissent même quelqu’un qui a eu la maladie.

Quant aux vaccins, la Chine a tardé à déployer son programme. Ses versions locales sont considérées plus faible que les vaccins à ARNm développés en Occident et des études ont suggéré ils ne durent pas aussi longtemps. Peu de temps après l’introduction des vaccins, le plus haut responsable du contrôle des maladies du pays s’est plaint ils “n’ont pas de taux de protection très élevés”.

Sans obligation de se faire vacciner, les Chinois plus âgés ont été particulièrement lents à se faire vacciner. Cette semaine, Pékin a déclaré qu’une personne âgée de plus de 80 ans sur trois n’avait toujours pas le rappel nécessaire pour se protéger contre le COVID-19. La commission nationale chinoise de la santé a promis de faire de l’augmentation des taux de vaccination une priorité en “optimisant les services de vaccination”.

D’un autre côté, si la Chine maintient ses contrôles stricts du zéro COVID, elle risque de continuer à subir des difficultés économiques et des troubles sociaux. C’est l’autre partie du piège zéro-COVID.

Des enfants se préparent à recevoir un vaccin contre le COVID-19 à Wuhan, en Chine, le 12 novembre 2021. (STR/AFP/Getty Images)

La croissance économique de la Chine ralentit déjà, projeté à 3,2 % cette année par le Fonds monétaire international, en baisse par rapport à la hausse de 6 % du PIB en 2019, la dernière année avant que la pandémie ne frappe. Mais de nombreux analystes s’attendent à ce que l’économie fasse encore pire – qu’elle se contracte en fait en 2022.

La Chine pourrait ne pas se rétablir avant 2024, a déclaré Mark Williams, économiste en chef pour l’Asie chez Capital Economics, lors d’une présentation Web aux investisseurs cette semaine.

“Plus de la moitié du pays en termes de production économique connaît actuellement une épidémie de COVID”, a-t-il déclaré. “C’est beaucoup plus élevé que jamais.”

Les faillites augmentent, les gens ont perdu leur emploi et le chômage des jeunes avoisine les 20 %, ce qui accroît la frustration d’une population habituée à une prospérité croissante, en particulier la classe moyenne.

Des travailleurs portant des masques faciaux montent des chariots de tricycle chargés de marchandises à Pékin le 21 septembre. économie. (Andy Wong/Associated Press)

Tout cela signifie que la Chine est confrontée à un niveau d’instabilité qu’elle n’a pas connu depuis des décennies, a déclaré Ong.

“Pour Xi Jinping, dans un troisième mandat et au-delà, ce sera tellement plus difficile de gouverner parce que la Chine est vraiment maintenant en déséquilibre”, a-t-elle déclaré.

Les gens sont prêts à manifester, poussés dans la rue non seulement par la colère contre le zéro-COVID, mais aussi par le désespoir face à leurs propres perspectives.

“La Chine n’est plus stable”, a déclaré Ong.