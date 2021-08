Le dilemme des entreprises de perte de poids sur la honte corporelle cherchent une nouvelle image

Les publicités avant et après ont désormais leur propre avant et après.

Lorsque la société de médias sociaux Pinterest a récemment annoncé son intention d’interdire les publicités de perte de poids, cela a marqué le dernier développement d’un changement culturel plus large qui oblige les entreprises à repenser leurs produits, leurs services et leur marketing.

La honte corporelle est de sortie. La positivité corporelle est de mise.

Les défenseurs du bien-être et d’un mode de vie sain applaudissent le changement, affirmant qu’il est indispensable pour le bien-être mental et physique des Américains qui se sentent obligés de paraître minces.

Mais les partisans du mouvement de positivité corporelle restent sceptiques quant au fait que les entreprises de perte de poids aient vraiment changé, soulignant que les supports marketing ont été transformés dans certains cas, comme WW, anciennement connu sous le nom de Weight Watchers, contrairement aux produits et services.

« Tant de consommateurs et d’utilisateurs de Pinterest publient beaucoup de contenu lié à la perte de poids, qu’il s’agisse de régimes amaigrissants, d’un million de recettes de céto différentes, de tableaux de style intitulés » quand je deviens mince « », a déclaré Sean Taylor, un Richmond, Virginia, résidente qui crée du contenu destiné à un public de grande taille. « Pinterest a définitivement un problème de culture alimentaire qui est beaucoup plus important que les publicités et le contenu payants. »

Pourtant, les défenseurs de l’action contre la crise de l’obésité aux États-Unis disent que cela peut raccourcir la durée de vie des personnes en surpoids et mettent en garde contre tout ce qui empêcherait les gens d’obtenir l’aide dont ils ont besoin pour améliorer leur santé.

Ce qui est clair, c’est que la stigmatisation du poids peut avoir de graves effets mentaux et physiques, y compris une augmentation du stress, a déclaré A. Janet Tomiyama, professeure agrégée de psychologie à l’UCLA et directrice d’un laboratoire qui se concentre sur les régimes amaigrissants, le stress et la santé.

« Nous devons vraiment éradiquer la stigmatisation du poids et la honte de la graisse afin d’améliorer la santé de tout le monde », a déclaré Tomiyama.

Les entreprises de perte de poids prennent forme

Plusieurs grandes entreprises immergées dans le secteur du bien-être affirment avoir pris des mesures pour jouer un rôle positif :

►Weight Watchers a été renommé WW fin 2018, en désactivant l’élément amaigrissant de son image et en se tournant vers un nouveau slogan : « le bien-être qui fonctionne ». Cette décision est venue avec l’approbation de la célèbre investisseur Oprah Winfrey, qui a promu le changement de WW.

WW a refusé de commenter cette histoire, citant ses exigences de confidentialité imminentes liées à son rapport sur les bénéfices imminent.

►The Simply Good Foods Company a fait pivoter sa gamme d’aliments à faible teneur en glucides Atkins de mettre l’accent sur les objectifs de perte de poids et d’accorder plus d’attention à un mode de vie sain. Ce faisant, la marque a embauché l’acteur Rob Lowe comme endosseur de célébrités. Lowe, qui est mince, n’a jamais eu besoin de perdre du poids pour paraître mince ou être en bonne santé.

« Ce que nous avons fait, c’est adapter notre message pour nous concentrer sur ce mode de vie plus sain », a déclaré C. Scott Parker, directeur du marketing d’Atkins.

►Pinterest, à partir du 1er juillet, a interdit toutes les publicités de perte de poids, qui, selon les critiques, contribuent aux troubles de l’alimentation, à la honte corporelle et à la stigmatisation liée au poids. La société avait déjà interdit une variété d’annonces de perte de poids, y compris des images avant et après, des pilules, des suppléments, la liposuccion, la combustion des graisses et des images ou un langage honteux pour le corps. L’interdiction élargie inclut désormais « tout langage ou imagerie de perte de poids », y compris des témoignages ou des produits, des publicités faisant référence à l’indice de masse corporelle et « des images qui idéalisent ou dénigrent certains types de corps ».

« Nous voulions être un endroit accueillant et inspirant pour tout le monde, quelle que soit la forme, le type ou la taille de leur corps. culture diététique ou honte corporelle », a déclaré Sarah Bromma, responsable des politiques de Pinterest.

Tomiyama, professeur à l’UCLA, a déclaré qu’elle pensait que la décision de Pinterest d’interdire les publicités de perte de poids était un pas dans la bonne direction et a souligné l’importance pour une grande entreprise de reconnaître l’accent malsain sur la perte de poids.

Mais Tomiyama, qui a décrit la honte corporelle comme un problème de justice sociale, a déclaré que l’interdiction de Pinterest ne va pas assez loin car une grande partie de la pression et de l’influence en ligne provient des utilisateurs, des amis et des influenceurs, et non des publicités.

« Il va y avoir du contenu de perte de poids qui fera son chemin sur la plate-forme malgré tout, mais dans la façon dont nous réimaginons ce que les médias sociaux peuvent signifier pour les gens, c’est vraiment, vraiment important », a déclaré Marquisele Mercedes, écrivain. et doctorant à Providence, Rhode Island.

Étant donné que le déluge d’images et de messages sur les réseaux sociaux peut avoir un impact significatif sur votre image de soi, Mercedes suit délibérément les personnes sur les réseaux sociaux qui sont à peu près de sa taille ou plus.

« C’est très clair pour moi à quel point je pense mieux à moi-même, à mon corps et à mon existence, simplement en changeant ce que je voyais régulièrement sur les réseaux sociaux pour mieux m’aligner sur ce à quoi ressemble mon corps et ce que les gens que je vois régulièrement ressemble », a-t-elle dit.

Les entreprises de perte de poids ont-elles vraiment changé ?

Bien que les messages aient changé dans de nombreux cas, la santé financière de nombreuses entreprises de bien-être est toujours étroitement liée à l’intérêt des Américains à perdre du poids.

Les dépenses publicitaires liées au fitness, aux programmes diététiques et aux spas sont passées de 335 millions de dollars en 2018 à 415 millions de dollars en 2019 et 467 millions de dollars en 2020, selon la société de suivi publicitaire Kantar Media.

Tomiyama a noté que des entreprises comme Noom et WW fournissent toujours des produits et services que les Américains utilisent pour guider leurs objectifs de perte de poids, tels que des outils de comptage de calories et des suggestions pour restreindre ce que vous mangez.

L’utilisateur de Pinterest, Taylor, a déclaré que bien que de nombreuses entreprises aient changé en apparence, elle pense que ce n’est qu’un changement superficiel.

« Les sociétés de régime savent que le mot régime est en quelque sorte tombé en désuétude, que, comme suivre un régime, c’est quelque chose que votre mère a fait, mais vous êtes sur le point d’un changement de mode de vie et d’une cure de jus », a-t-elle déclaré. « Mais vraiment, ce sont les mêmes méthodes et les mêmes entreprises qui vous vendent les mêmes idées et vous êtes à la recherche des mêmes résultats. »

Il n’est pas non plus clair que se concentrer sur le bien-être plutôt que sur la perte de poids soit bon pour le résultat. Au cours des près de trois ans depuis le changement de marque, le stock de WW a chuté de plus de la moitié, bien que les limitations de la pandémie sur les réunions en personne aient fait des ravages.

Le nouveau venu Noom, une application qui suit votre poids, vos calories et propose des mini-cours sur des trucs et astuces pour perdre du poids, a eu plus de succès ces derniers temps.

L’application a presque doublé ses bénéfices en 2020, réalisant un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars par rapport à l’année précédente.

Bien que Noom fasse de la publicité pour son application comme un plan de perte de poids, il affirme également qu’il ne s’agit pas d’une application de régime mais d’un programme de style de vie basé sur la psychologie.

Parker, responsable marketing chez Atkins, a déclaré que la marque basait ses produits et services sur des conclusions scientifiques sur la façon dont un régime pauvre en glucides peut améliorer la santé des gens. L’application mobile de l’entreprise propose gratuitement des plans de repas, des listes de courses et plus de 1 700 recettes.

« Ce que les gens recherchent, c’est un mode de vie plus sain, holistique et durable », a-t-il déclaré, qui comprend l’exercice, un bon sommeil et la gestion du stress, pas seulement une alimentation équilibrée.

Mais il a déclaré qu’un message différent faisait une différence tangible et qu’Atkins annoncerait bientôt l’embauche d’un ambassadeur de la marque qui n’est pas aussi mince que Rob Lowe.

« Ce sera quelqu’un qui est une personne de taille et une personne qui a pris du poids pendant la pandémie et a perdu ce poids », a-t-il déclaré. « C’est une personne ronde, belle et grande qui est maintenant en bien meilleure santé. Je pense donc que des choses comme ça sont de bons exemples. »

Cette sélection s’inscrit dans le mouvement de positivité corporelle, selon lequel les personnes de toutes formes et tailles sont belles telles qu’elles sont.

L’analyste du Credit Suisse, Kaumil Gajrawala, affirme que le pivot d’Atkins porte ses fruits.

« Un réoutillage subtil de la marque Atkins pour se concentrer sur la gestion du poids par rapport à la perte de poids a attiré une clientèle plus large qui rajeunit », a écrit Gajrawala dans une note de recherche. « Les innovations prévues s’ajoutent à une stratégie de rafraîchissement de la marque qui semble fonctionner. »

Les Américains n’ont pas cessé d’essayer de perdre du poids

Alors que la culture change, de nombreux Américains restent dévoués à la perte de poids – même si la façon dont ils en discutent a changé.

Pour certains, il s’agit de mieux paraître. Pour d’autres, il s’agit d’être en meilleure santé.

Plus de la moitié des Américains essaient actuellement de perdre ou de gérer leur poids, selon une étude menée en mars par Reach3 Insights fournie à USA TODAY.

Parmi leurs stratégies : 48% essayaient de manger moins ; 24 % utilisaient une application de perte de poids ou de remise en forme ; et 23% suivaient un régime spécial ou des boissons nutritionnelles ou des shakes.

Les défenseurs de l’action contre la crise de l’obésité dans le pays ont applaudi le changement culturel du pays vers la positivité corporelle tout en soulignant que la perte de poids reste une nécessité médicale pour de nombreux Américains.

James Zervios, porte-parole de la Obesity Action Coalition, une organisation à but non lucratif qui cherche à améliorer l’accès aux outils de perte de poids, a déclaré qu’il craignait que la promotion de programmes et de traitements approuvés par la FDA pour la perte de poids ne soit limitée par l’interdiction de publicité de Pinterest.

Mais même les Américains qui s’efforcent de perdre du poids considèrent souvent leur objectif comme plus qu’une perte de poids.

« De plus en plus, ce que nous voyons, c’est que la gestion du poids est considérée comme un voyage, et c’est vraiment un mode de vie continu caractérisé par des hauts et des bas et des frustrations en cours de route, mais aussi par de l’espoir », a déclaré Matt Kleinschmit, PDG de Reach3 Insights. « Il ne s’agit pas de perdre du poids entre guillemets. Il s’agit d’adopter un mode de vie plus sain dont la perte de poids est un élément clé. »

Même si la culture change, l’industrie de la perte de poids ne montre aucun signe de déclin. Les dépenses en publicités pour le fitness, les programmes diététiques et les spas ont augmenté de 5%, passant de 198 millions de dollars au premier trimestre 2020 à 208 millions de dollars au premier trimestre 2021, selon Kantar Media.

Suivez Nathan Bomey de USA TODAY sur Twitter @NathanBomey et Mela Seyoum @MelaSeyoum. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter gratuite Daily Money pour obtenir des conseils sur les finances personnelles et des nouvelles commerciales du lundi au vendredi matin.