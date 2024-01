Le dilemme de Haley en Caroline du Sud : gagner des électeurs qui l’aiment mais aiment Trump

CONWAY, SC (AP) — Pour les conservateurs de Caroline du Sud, décider si Nikki Haley Le palmarès de justifie une promotion au Bureau Ovale semble moins dépendre de son expérience et de ses capacités que de l’homme qui se dresse sur son chemin : Donald Trump.

“MS. Haley a fait de belles choses en tant que gouverneure – mais Donald Trump est l’homme qu’il faut ! » a déclaré Doug Roberts, un électricien à la retraite qui est venu à un récent rassemblement de Haley portant un T-shirt Trump. “Donald Trump n’est tout simplement pas un homme ordinaire.”

Doug Roberts, du comté de Horry, SC, attend à l’extérieur d’un rassemblement pour la candidate républicaine à la présidentielle, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, le dimanche 28 janvier 2024, à Conway, SC Roberts porte un t-shirt montrant sa loyauté envers l’ancien président Donald Trump avant les primaires de Caroline du Sud le 24 février. Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, doit convaincre davantage d’électeurs qui l’ont soutenue, elle et Trump, dans le passé, de rester avec elle une fois de plus. Sinon, la Caroline du Sud pourrait effectivement mettre fin à la lutte pour l’investiture de 2024 avec une nouvelle victoire de Trump. (Photo AP/Bill Barrow)

Haley, le dernier grand rival républicain de Trump, fait face à une période décisive avant les primaires de Caroline du Sud du 24 février, qui pourrait être le dernier obstacle de Trump à une troisième nomination républicaine consécutive. Même si Haley a parlé de son aisance à courir dans son État d’origine, des entretiens avec près de deux douzaines de républicains de Caroline du Sud depuis le Primaire du New Hampshire suggèrent que Haley a du mal à convaincre les conservateurs qui l’ont soutenue à deux reprises pour le poste de gouverneur mais qui ne se sont pas aigris contre Trump pour le poste de président.

Debra Weiss, une femme de 66 ans originaire de Myrtle Beach, fortement républicaine, illustre le parcours difficile de Haley. Assis parmi les quelque 1 500 personnes qui ont entendu Haley dimanche à la Coastal Carolina University, Weiss a salué le candidat comme un « vrai conservateur » et a rejeté les plaisanteries de Trump selon lesquelles Haley est une remplaçante démocrate. Weiss a critiqué la rhétorique de Trump de manière générale, mais a déclaré qu’elle ne craignait pas que Trump puisse devenir un criminel reconnu coupable.

Mais le plus important pour Haley est que Weiss reste indécis.

« Je me demande si Nikki aurait plus d’influence à Washington sans tous ses bagages. Je veux voir si elle est assez forte. Nous savons que Donald Trump est fort », a déclaré Weiss. «J’espère que Nikki pourra le faire, se rapprocher. … Mais j’aime toujours Trump.»

Le candidat républicain à la présidentielle, l’ancien président Donald Trump, fait un mouvement avant de prendre la parole lors d’un événement de campagne le samedi 27 janvier 2024 à Las Vegas. (Photo AP/John Locher)

Le vainqueur de la primaire républicaine de Caroline du Sud a remporté l’investiture à plusieurs reprises depuis 1980, sauf une. Le concours de cette année est un face-à-face inhabituel entre un ancien président et une personnalité généralement populaire de son État d’origine.

Les deux ont été lancés par le même électorat primaire conservateur. Haley, en tant que législatrice de l’État en 2010, a battu des candidats plus âgés et plus établis lors d’une primaire républicaine alors qu’elle était en passe de remporter deux élections de gouverneur. En 2016, Trump a balayé les 50 délégués de Caroline du Sud après des résultats plus serrés dans l’Iowa et le New Hampshire. C’est son tremplin vers une performance dominante du Super Tuesday qui lui a donné une avance insurmontable en tant que délégué.

Sur le papier, la Caroline du Sud offre la large coalition républicaine recherchée par Haley. Il dispose d’un électorat primaire présidentiel plus important que les autres premiers États candidats ; le taux de participation était de 740 000 en 2016, soit près de 200 000 de plus que l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada réunis. La Caroline du Sud compte une forte présence de toutes les factions républicaines : évangéliques et conservateurs sociaux ; des militants anti-impôts du Tea Party ; les faucons de la sécurité nationale ; traditionalistes à l’esprit d’affaires.

Mais la campagne de Trump reste confiante dans une nouvelle victoire, ses principaux conseillers ayant publié lundi une note à l’intention de ses partisans et des médias prédisant une « humiliation à la maison » pour Haley.

La pression pour convertir les électeurs de Trump était évidente lors de la première campagne électorale de Haley en Caroline du Sud depuis qu’elle a survécu au gouverneur de Floride Ron DeSantis et terminé deuxième dans le New Hampshire.

Lors de deux rassemblements du week-end, Haley a attaqué Trump comme étant trop vieux, le qualifiant de « l’autre homme de 80 ans » dans la course aux côtés du président Joe Biden, âgé de 81 ans. (Trump a en réalité 77 ans.) Elle a dit que Trump était trop impliqué dans « le chaos et le drame ».

Elle a insisté sur le fait qu’elle ne « suit pas » les déboires juridiques de Trump, mais a glissé des références à « quatre affaires et… 91 accusations ». Elle s’est moquée de lui pour avoir piqué une « crise de colère » parce qu’elle n’avait pas encore abandonné et l’a exhorté à nouveau à la rejoindre sur la scène du débat. Elle l’a martelé en le qualifiant de vengeur d’avoir menacé de punir quiconque la soutiendrait : « Vous ne pouvez pas être président des États-Unis et ne pas servir tout le monde. »

La majeure partie de son discours de 45 minutes, cependant, mélangeait des idées de politique intérieure conservatrice avec des discours durs sur la sécurité nationale et des faits saillants de son bilan en Caroline du Sud, en particulier dans le domaine du recrutement.

« Au moment où je suis partie, ils nous appelaient la « bête du Sud-Est » », a-t-elle déclaré, s’arrêtant sous de chaleureux applaudissements.

Ses partisans apprécient le message soigneusement élaboré.

“Elle a été la candidate la plus éloquente de cette campagne”, a déclaré Ralph Carter, un pasteur baptiste du Sud à Greer, avant un rassemblement à l’extérieur de Greenville.

Carter a soutenu Trump en 2016 et 2020. Il a déclaré qu’il savait « les deux fois » que Trump ne reflétait pas ses valeurs personnelles, mais Carter a déclaré qu’il voulait une administration républicaine. Le Insurrection du 6 janvier, a-t-il dit, était un point de rupture. Carter a refusé de spéculer sur ce qu’il ferait en novembre si Trump était à nouveau nommé ; il a déclaré que Haley offrait aux républicains la solution évidente pour éviter ce choix.

Pour Daniel Schroder, 38 ans, père de trois enfants, « c’est une question de caractère ». Alors que sa famille se tenait le long d’une barrière pour rencontrer Haley, Schroder a qualifié Trump de « mauvais pour la démocratie » et a déclaré que Haley « veut avoir un véritable dialogue et un véritable débat ».

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice de l’ONU, s’exprime lors d’un événement de campagne à Conway, Caroline du Sud, le dimanche 28 janvier 2024. (AP Photo/Matthew Kelley)

Haley insiste sur le fait que la Caroline du Sud n’est pas une victoire incontournable, mais un autre tremplin par rapport à sa part de près de 20 % dans l’Iowa et de 43 % dans le New Hampshire – elle a noté qu’elle comptait 17 délégués, contre 32 pour Trump, avec 1 215 requis pour remporter la victoire. nomination.

“C’est loin d’être terminé”, a-t-elle déclaré ce week-end lors de sa première campagne électorale de retour dans son pays depuis qu’elle a survécu au gouverneur de Floride Ron DeSantis et réduit l’avance de Trump dans le New Hampshire.

Mais ses partisans comprennent les enjeux.

“En tant que républicain traditionnel, nous devons simplement arrêter Trump ici”, a déclaré Michael Gardner, un ingénieur de 54 ans originaire d’Anderson. “Je ne suis jamais venu à des événements politiques comme celui-ci auparavant, mais j’y participe. Je le rends directement aux amis de Trump et j’en parle à tout le monde que je peux.”

Gardner a déclaré que sa seule convertie jusqu’à présent était sa femme, une démocrate. Schroder a déclaré : « La plupart de mes amis, la plupart des membres de ma famille sont toujours avec Trump. »

Au-delà de son éventail de partisans, Haley doit également naviguer dans les factions polaires que Trump génère parmi les électeurs potentiels des primaires républicaines.

“Je suis sûr que c’est une personne charmante, mais elle ressemble à une autre marionnette sur un fil”, a déclaré Michele Kuzma, une retraitée de 60 ans qui a quitté le New Jersey après le mandat de Haley en tant que gouverneur. Dans une interview, Kuzma a répété les théories du complot et les affirmations d’extrême droite selon lesquelles la campagne de Haley est « payée par les démocrates ».

Victor Morgan, un indépendant de 41 ans, a déclaré qu’il voulait voter pour Haley mais seulement si elle s’adressait plus directement à Trump. Les électeurs de Caroline du Sud ne s’inscrivent pas par parti et ne choisissent pas le principal parti auquel participer à chaque cycle électoral.

Il a vaguement cité Trump sur le tristement célèbre Cassette « Accès à Hollywood » libérée dans les dernières semaines des élections générales de 2016, disant : « Je veux qu’elle l’attrape par l’entrejambe ».

“Je veux qu’elle lui rende tout ce qu’il a donné”, a déclaré Morgan.

Une participante à un événement de Haley – une participante à l’insurrection – a expliqué pourquoi elle pense qu’Haley se retient finalement.

Pam Hemphill a purgé une peine de prison fédérale pour son rôle dans l’insurrection. Depuis, elle a renoncé à ses opinions et s’est prononcée contre Trump. Elle a attendu le long de la scène dimanche pour demander à Haley si elle accorderait sa grâce aux participants à l’attaque du Capitole du 6 janvier.

Hemphill a déclaré qu’Haley avait initialement évité sa question. Alors Hemphill a attendu et a demandé à nouveau. “Cette fois-là, elle a dit clairement : ‘Non’, elle ne leur pardonnerait pas”, a déclaré Hemphill.

Interrogé sur le récit de Hemphill, un collaborateur de Haley a souligné une récente interview avec NBC News et le Des Moines Register dans laquelle Haley faisait la distinction entre ceux qui n’avaient pas violé le Capitole et les émeutiers comme Hemphill qui l’avaient fait.

“Ceux qui sont entrés, ceux qui ont enfreint la loi, ce sont ceux-là – vous devez les tenir pour responsables”, a déclaré Haley. “Il faut s’assurer qu’ils en paient le prix.”

Hemphill a déclaré qu’elle comprenait pourquoi Haley prend généralement de telles positions uniquement lorsqu’on lui demande – et non dans ses discours préparés…