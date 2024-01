Le dilemme de Haley : comment affaiblir Trump sans s’aliéner les électeurs républicains

Mme Haley a testé une série d’arguments pour expliquer pourquoi elle est une meilleure candidate que M. Trump : elle a évoqué ses nombreux problèmes juridiques ; elle a proposé l’éligibilité – elle, et non M. Trump, battrait haut la main le président Biden, comme le suggèrent les sondages ; elle a déclaré qu’il était temps pour une nouvelle génération de dirigeants, une course autour de son âge, disant aux Républicains amorcés par des commentateurs conservateurs de croire que M. Biden est entré dans la sénilité et que M. Trump n’est pas différent ; et elle a jumelé les deux hommes en tant que joueurs de périphérique.

« Trump est devenu un initié », a-t-elle déclaré dimanche. « C’est à cela que ça se résume. Il est plus intéressé à satisfaire la classe élue qu’à satisfaire le peuple.

Plus tard dans l’après-midi, Mme Haley est restée sur ce thème lors de son rassemblement à Conway, en Caroline du Sud. Elle a accusé M. Trump d’avoir tenté de faire pression sur le Comité national républicain pour qu’il l’annonce comme candidat présumé, et a choisi le gouverneur Henry McMaster, le sénateur Lindsey Graham et ses autres principaux partisans dans son État dans le cadre d’un Washington vieux et brisé.

« Vous pouvez les avoir, je n’en veux pas », a-t-elle plaisanté.

Cette « classe élue » n’a montré aucune intention de reculer devant M. Trump, qui a désormais été tenu responsable de l’agression sexuelle de Mme Carroll, et qui a été condamné par un jury new-yorkais à lui verser 83 millions de dollars de dommages et intérêts punitifs pour l’avoir diffamée. , et ensuite, fait face à un jugement pour des accusations de fraude commerciale qui pourraient lui coûter une grande partie de son empire immobilier new-yorkais.

Dimanche, M. Trump s’est élevé sur les réseaux sociaux pour dénoncer la procureure générale de New York, Letitia James, « qui était assise confortablement et en toute confiance au tribunal, sans ses chaussures, les bras croisés, un café Starbucks et un GRAND sourire sur le visage », anticipant la prochaine grande décision à son encontre, qu’il a rejetée de manière préventive comme un « canular » issu d’un « procès truqué ».