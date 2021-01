Les médias américains ont du mal à comprendre l’influence de Donald Trump maintenant qu’il n’est plus président. L’ancien conseiller John Bolton a exhorté à l’ignorer complètement, mais le sénateur Lindsey Graham a fait valoir qu’il dominera le GOP pour les années à venir.

«Il passera du bureau le plus puissant du monde, le bureau ovale, à celui de la piscine de Mar-a-Lago,» Bolton, que Trump a limogé en tant que conseiller à la sécurité nationale en 2019, a déclaré mercredi à Jake Tapper de CNN. « Nous sommes sur le point de voir un changement de dimensions incalculables. »

S’exprimant quelques heures avant l’investiture du démocrate Joe Biden en tant que président, Bolton a déclaré que les partisans et les critiques n’avaient pas encore pleinement compris que Trump quittait réellement le devant de la scène. Alors que les supporters ne peuvent pas croire qu’il part réellement, les critiques peuvent avoir du mal à abandonner « Le plaisir qu’ils ont eu » scrutant Trump au cours des quatre dernières années.

«Pour ceux qui n’ont encore qu’à couvrir Donald Trump parce qu’ils le font depuis quatre ans, vraiment, surmonte-les» Dit Bolton. «Si vous perdez votre temps là-dessus, vous allez manquer beaucoup de ce qui se passe qui affecte vraiment l’avenir du pays.»

Aussi sur rt.com Biden ou Bush? Les démocrates et les néo-conservateurs réclament de ramener la « guerre contre le terrorisme » à la maison, ciblant les partisans de Trump comme des « terroristes nationaux »

Déterminer le niveau d’attention à accorder à Trump maintenant que sa présidence est terminée est un défi majeur pour CNN et d’autres médias, qui se sont appuyés sur le leader controversé pour stimuler leurs cotes au cours des quatre dernières années. Trump a fait une sortie intrigante de Washington mercredi matin, disant aux supporters qu’il le serait « en train de regarder » et va «Revenir sous une forme ou une autre.»

Graham (R-Caroline du Sud) a été battu par Trump lors des primaires présidentielles de 2016, mais est ensuite devenu un allié au Sénat par la suite. Il a déclaré mercredi à Fox News que Trump resterait la voix la plus forte du parti pendant des années et que ce serait un désastre pour les républicains et un désavantage pour Trump si l’ancien président créait un nouveau parti, comme on disait qu’il pourrait le faire.

« J’espère que le président Trump comprend que son héritage et son meilleur avenir reposent sur le Parti républicain », Dit Graham. «J’espère que les gens de notre parti comprennent le parti lui-même. Si vous souhaitez effacer Donald Trump de la fête, vous allez être effacé.

Aussi sur rt.com Trump dit qu’il « sera de retour sous une forme ou une autre » et souhaite bonne chance à l’administration de Biden lors de la cérémonie d’adieu

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!